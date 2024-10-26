Notre Dame Katedrali 5 yıl sonra açılıyor

Notre Dame Katedrali, 2019'un nisan ayında çıkan yangının ardından beş yıldır iyileşme sürecinde. Beş yıllık restorasyon sürecinden sonra katedral, 7 Aralık tarihinde yeniden ziyarete açılacak. Katedralin açılışından önce ise tartışmaların odağında giriş için turistlerden ücret alınması fikri var...

Fransız bakanlar, beş yıllık bir restorasyonun ardından aralık ayında açılacak olan Paris'in dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali'ne giriş için turistlerden ücret alınması fikrini gündeme getirdi.

Kültür Bakanı Rachida Dati, muhafazakar Le Figaro gazetesine verdiği bir röportajda, “Avrupa genelinde insanlar en dikkat çekici dini yapılara girmek için para ödemek zorunda kalıyor.” dedi.

DİNİ MİRAS HEDEFİ

Paris'in Katolik başpiskoposuyla yaptığı bir görüşmede, “Notre Dame'a yapılacak tüm turist ziyaretleri için sembolik bir ücret alınmasını ve bu paranın tamamen dini mirasın korunmasına yönelik büyük bir plana ayrılmasını” önerdiğini söyledi.

2019'da çıkan bir yangınla harabeye dönen Notre Dame, geniş çaplı bir yeniden inşa çalışmasının ardından 7 Aralık'ta yeniden açılacak.

YILDA 75 MİLYON EURO

Dati, kişi başına beş euroluk bir ücretin yılda yaklaşık 75 milyon euro (81 milyon dolar) getireceğini tahmin ederek, “Bu şekilde Notre Dame, Paris'teki ve Fransa'daki tüm kiliseleri kurtarmış olacaktır. Muhteşem bir sembol olur.” diye ekledi.

Dati, Barselona'daki Sagrada Familia katedralini ziyaret etmek için beş euro ödediğini hatırlatan muhafazakar meslektaşı İçişleri Bakanı Bruno Retailleau tarafından desteklendi.

"FRANSIZ MANZARASI"

Retailleau yayın kuruluşu France Inter'e verdiği demeçte “eğer beş euro karşılığında insanların inansın ya da inanmasın değer verdiği dini mirası koruyabilirsek... bu sadece Fransız manzarasının bir parçasıdır” dedi.

BM Dünya Turizm Örgütü'ne göre Fransa, 2023 yılında yaklaşık 100 milyon ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen ülkesi oldu.