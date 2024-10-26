banner913
banner932
Yaz saati uygulaması yarın sona eriyor. Saatler 1 saat geri alınacak
Yaz saati uygulaması yarın sona eriyor. Saatler 1 saat geri alınacak
12 0
Girne Rallisi, Limanda gösteriyle başlıyor
Girne Rallisi, Limanda gösteriyle başlıyor
41 0
 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanacak
26 0
Bahçeşehir Üniversitesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı eğitim alanında iş birliği protokolüne imzalandı
Bahçeşehir Üniversitesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı eğitim alanında iş birliği protokolüne imzalandı
19 0
Saatler pazar günü bir saat geri alınacak
Saatler pazar günü bir saat geri alınacak
28 0
First Lady’ye fon tepkisi
First Lady’ye fon tepkisi
25 0
Helin cinayetinde karar bugüne kaldı
Helin cinayetinde karar bugüne kaldı
32 0
banner1032

Notre Dame Katedrali 5 yıl sonra açılıyor

banner1020

Notre Dame Katedrali, 2019'un nisan ayında çıkan yangının ardından beş yıldır iyileşme sürecinde. Beş yıllık restorasyon sürecinden sonra katedral, 7 Aralık tarihinde yeniden ziyarete açılacak. Katedralin açılışından önce ise tartışmaların odağında giriş için turistlerden ücret alınması fikri var...

banner1045
Notre Dame Katedrali 5 yıl sonra açılıyor
banner971

Fransız bakanlar, beş yıllık bir restorasyonun ardından aralık ayında açılacak olan Paris'in dünyaca ünlü 'ne giriş için turistlerden ücret alınması fikrini gündeme getirdi.

Kültür Bakanı Rachida Dati, muhafazakar Le Figaro gazetesine verdiği bir röportajda, “Avrupa genelinde insanlar en dikkat çekici dini yapılara girmek için para ödemek zorunda kalıyor.” dedi.

DİNİ MİRAS HEDEFİ

Paris'in Katolik başpiskoposuyla yaptığı bir görüşmede, “Notre Dame'a yapılacak tüm turist ziyaretleri için sembolik bir ücret alınmasını ve bu paranın tamamen dini mirasın korunmasına yönelik büyük bir plana ayrılmasını” önerdiğini söyledi.

2019'da çıkan bir yangınla harabeye dönen Notre Dame, geniş çaplı bir yeniden inşa çalışmasının ardından 7 Aralık'ta yeniden açılacak.

YILDA 75 MİLYON EURO

Dati, kişi başına beş euroluk bir ücretin yılda yaklaşık 75 milyon euro (81 milyon dolar) getireceğini tahmin ederek, “Bu şekilde Notre Dame, Paris'teki ve 'daki tüm kiliseleri kurtarmış olacaktır. Muhteşem bir sembol olur.” diye ekledi.

Dati, Barselona'daki Sagrada Familia katedralini ziyaret etmek için beş euro ödediğini hatırlatan muhafazakar meslektaşı İçişleri Bakanı Bruno Retailleau tarafından desteklendi.

"FRANSIZ MANZARASI"

Retailleau yayın kuruluşu France Inter'e verdiği demeçte “eğer beş euro karşılığında insanların inansın ya da inanmasın değer verdiği dini mirası koruyabilirsek... bu sadece Fransız manzarasının bir parçasıdır” dedi.

BM  Turizm Örgütü'ne göre Fransa, 2023 yılında yaklaşık 100 milyon ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen ülkesi oldu.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.