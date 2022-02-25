Nostradamus, 3. Dünya savaşı için tarih vermiş!

Her dediği çıkan ünlü kahin Nostradamus’un 3. Dünya savaşı hakkında yıllar önce yaptığı kehanet ortaya çıktı. Nostradamus’un 3. Dünya savaşı için verdiği tarihin, 2022 bahar ayları olduğu iddia ediliyor. Nostradamus bu kitabında savaşın Avrupa’ya da sıçrayacağını vurguluyor





Londra’daki büyük yangın, Adolf Hitler’in gelişi ve John F Kennedy suikastını bilmesiyle tanınan ünlü kahin Nostradamus’un, 3. Dünya savaşı hakkında yıllar önce yaptığı kehanet ortaya çıktı. Nostradamus’un savaş için 2022 bahar ayını işaret ettiği iddia edildi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar, 3. Dünya savaşı söylentilerini de iyice artırdı. Bu gelişmelerin yaşanmasıyla birlikte ünlü kahinlerin daha önce savaşla ilgili söylemleri de yeniden gündem oldu. Baba Vanga’nın ardından daha önce birçok tarihi olayı bilmesiyle tanınan Nostradamus’un sözleri çok konuşuldu.

“SAVAŞ AVRUPA’YA SIÇRAYACAK”

Nostradamus’un tahminleriyle kesin tarihleri belirlemek zor olsa da ünlü kahinin Les Prophéties adlı kitabında 3. Dünya savaşı için verdiği tarihin, 2022 bahar ayları olduğu iddia ediliyor. Nostradamus bu kitabında savaşın Avrupa’ya da sıçrayacağını vurguluyor.

“FRANSA DA İŞGAL EDİLİYOR”

Nostradamus’un kehanetleri arasında Fransa’yla ilgili de ürküten detaylar var. Nostradamus, 3. Dünya savaşı sonrasında Fransa’nın doğudan gelen bir güç tarafından işgal edileceğini söylüyor. Diğer yandan Avrupa’da Rus işgalinin çoktan başlamış olduğu gibi söylemler, Nostradamus’un inanılırlığını da artırmış durumda.

