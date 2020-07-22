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Nobel Ödülleri’nde flaş karar: İptal edildi

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Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Nobel Ödülleri ile ilgili flaş bir açıklama yapıldı. Nobel Vakfı, normalde Aralık ayında düzenlenen şöleni iptal etme kararı aldı.

Nobel Ödülleri’nde flaş karar: İptal edildi
22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:39

Corona virüsü salgınında vaka sayısı tırmanırken dünyanın önde gelen ödül törenlerinden Nobel Ödülleri ile ilgili bir açıklama geldi. Nobel Vakfı, normalde Aralık ayında düzenlenen şölenin bu yıl yapılmacağını duyurdu.

1956 yılından beri her yıl düzenlenen kraliyet şöleninde hem ödül kazanan isimler hem de kraliyet ailesiyle birlikte yaklaşık 1300 davetli katılıyor. Bu yıl etkinlik tarihinde ilk kez şölenin düzenlenmeyeceği ve iptal edildiği açıklanırken, “Ödüllerin kurucusu Alfred Nobel’in ölümünün yıl dönümü olan 10 Aralık’ta gerçekleşen şölen yeni bir formda düzenlenecek” ifadesi kullanıldı.

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