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Nitrojen gazıyla ilk idam

ABD’de “kiralık katil" olmaktan idama mahkum edilen 58 yaşındaki Kenneth Smith'in infazı nitrojen gazı ile yapıldı

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Nitrojen gazıyla ilk idam
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ABD'nin Alabama eyaletinde bir mahkum, ilk kez nitrojen gazı yöntemiyle idam edildi.
Alabama eyaletinde 1988'deki bir cinayette "kiralık katil" olmaktan idama mahkum edilen 58 yaşındaki Kenneth Smith'in infazı, ilk kez uygulanan bir yöntemle yapıldı. Yüksek Mahkemenin onay vermesinin ardından Smith'e bir maske ile solunumu durana kadar nitrojen gazı verildi. Smith'in önceki ge e yerel saatle 20.25 sularında öldüğü duyuruldu.
Smith, kasım 2022'de zehirli iğne yöntemiyle idam edilmeye çalışılmış ancak yetkililerin idam emri dolmadan önce damar yolu açamaması nedeniyle infaz başarılı olamamıştı. Bu nedenle Smith, "ABD'de ikinci denemede idamı gerçekleşen 2. mahkum" oldu.
 
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