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Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e çıktı

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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 53'e yükseldiği bildirildi.

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Nijerya'da kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e çıktı
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocaktan bu yana ülkenin 31 eyaletine bağlı 107 bölgesine kolera salgınının yayıldığını belirtti.

Bu süre zarfından bu bölgelerde 1528 kolera vakasının görüldüğünü kaydeden İdris, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 53'e çıktığını söyledi.

İdris, ocaktan bu yana yüzde 3,5 olan vaka ölüm oranının Nijerya'yı "yüksek risk" seviyesine getirdiğini ifade ederek, hükümetin Ulusal Kolera Acil Durum Operasyon Merkezi'ni harekete geçirdiğini ifade etti.

Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş, 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

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