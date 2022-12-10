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Nijerya'da gizli kürtaj projesi

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Gizli program kapsamında kendisine zorlaNijerya ordusunun Boko Haram tarafından kaçırılarak cinsel saldırıya uğrayan kadınlar için kürtaj projesi uyguladığı ortaya çıktı. Gizli yürütülen proje kapsamında, 9 yılda 10 bin kadının zorla kürtaj yapıldığı belirtiliyor kürtaj yapıldığını söyleyen Nijeryalı Fati (Reuters)

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Nijerya'da gizli kürtaj projesi
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Batı Afrika ülkesi Nijerya'da ordunun gizli kürtaj projesi ortaya çıktı. 2013 yılından bu yana 10 bin kadın ve genç kızın hamileliliğinin zorla sonlandırdığı iddia edildi.

Kürtaj yapılanların birçoğunun, Boko Haram tarafından kaçırıldığı ve cinsel saldırıya uğradığı belirtiliyor.

Kürtajların çoğunlukla kişinin rızası olmadan gerçekleştirildiği, aralarında 12 yaşında kız çocuklarının da olduğu ifade ediliyor.



Nijerya'da gizli kürtaj projesi
Gizli program kapsamında kendisine zorla kürtaj yapıldığını söyleyen Nijeryalı Fati (Reuters)

Haber ajansı Reuters'ın gerçekleştirdiği araştırma, Nijerya ordusu tarafından gözaltındayken zorla kürtaj olduklarını söyleyen 33 kadın ve genç kızla yapılan görüşmelere dayanıyor.

Kürtaj merkezlerinde silahlı muhafızların yanı sıra hükümet çalışanlarının da bulunduğu ifade ediliyor.

Nijerya'da gizli kürtaj projesi - 1

Nijerya Ordusu'ndan bir asker, Boko Haram'dan serbest bırakılan rehine kadın ve çocukların arasında (Reuters)

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