banner875
banner885
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
19 0
Girne Limanı sessizliğe büründü  
Girne Limanı sessizliğe büründü  
29 0
 
Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
Yükseliş başladı, YDÜ bitirdi
9 0
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
“Her boş alanı çöplük olarak mı görüyoruz?”
13 0
MGA rahat kazandı
MGA rahat kazandı
12 0
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
17 0
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
10 0
banner878

New York'u fareler bastı: Sıçan Şefi'ne 170 bin dolar maaş

banner476

ABD’nin New York kentini fareler bastı. New York Belediye Başkanlığı, farelerle savaşmak için halk arasında “sıçan şefi” olarak adlandırılan bir “kemirgen azaltma yöneticisi” aradığını duyurdu. İşe alınan kişiye 170 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 167 bin lira) maaş verileceği belirtildi

banner825
New York'u fareler bastı: Sıçan Şefi'ne 170 bin dolar maaş

ABD’nin New York kentinde neredeyse her sokakta fareler cirit atmaya başladı. 


New York'u fareler bastı: Sıçan Şefi'ne 170 bin dolar maaş - 2

Eldeki yöntemlerle hayvanlarla mücadele etmekte yetersiz kalan New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın ofisi ilginç bir iş ilanı yayınlandı. Yayımlanan ilanda kentin "gerçek düşmanı" ile savaşmak için bir "kemirgen azaltma yöneticisi" arandığı duyuruldu. 


New York'u fareler bastı: Sıçan Şefi'ne 170 bin dolar maaş - 3

170 BİN DOLARA VARAN MAAŞ

Bu hafta yayınlanan ve esprili bir dille yazılan iş ilanında "ideal adayın yüksek motivasyonlu ve biraz kana susamış biri olması gerektiği bildirildi. Rol için seçilen kişiye yıllık olarak 120 bin dolar (yaklaşık 2 milyon 236 bin lira) ile 170 bin dolar (yaklaşık 3 milyon 167 bin lira) arasında bir maaş verileceği belirtildi. 


New York'u fareler bastı: Sıçan Şefi'ne 170 bin dolar maaş - 4

İlanda şu ifadeler kullanıldı:


New York'u fareler bastı: Sıçan Şefi'ne 170 bin dolar maaş - 5

"FARELER İÇİN BAŞ BELASI OLMALI"

“Fareler bu iş ilanından nefret edecek. Ancak 8,8 milyon nüfusa sahip New York, fare popülasyonunu azaltmak, temizliği artırmak ve vebayı önlemek için sizinle birlikte çalışmaya hazır. İdeal aday, kurnaz ve tam anlamıyla fareler için bir baş belası olmalı. 


New York'u fareler bastı: Sıçan Şefi'ne 170 bin dolar maaş - 6

Bu dayanıklılık ve beceri gerektiren 7/24 bir iş. İşin sorumlulukları arasında fare azaltma stratejileri geliştirmek, şehir kurumları genelinde projeleri ve politika girişimlerini yönetmek ve uygulamalı imha teknikleriyle cepheden liderlik yapmak yer alıyor”


New York'u fareler bastı: Sıçan Şefi'ne 170 bin dolar maaş - 7

NEW YORK ABD'NİN EN ÇİRKİN İKİNCİ KENTİ

Diğer taraftan, haşere kontrol şirketi Orkin'in son yıllık sıralamasına göre New York, ABD’nin "en çirkin ikinci" kenti oldu. ABD'nin en çirkin kenti ünvanı ise Illiniois eyatinde yer alan Chicago'ya ait. Ekim ayı itibarıyla, New York'un sanitasyon departmanı 2022'de 21 bin 600'den fazla fare şikayeti bildirdi ve oran 2019’a göre yüzde 67 arttı.


New York'u fareler bastı: Sıçan Şefi'ne 170 bin dolar maaş - 8

New York’taki fareler, ayrıca sokaklarda ve kaldırımlarda çeşitli yiyecekleri sürüklerken görüldükleri videolarla sık sık sosyal medyada viral oluyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.