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New York'ta insan cesetleri gübreye dönüştürülebilecek

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New York'ta insan cesetleri gübreye dönüştürülebilecek
ABD'de New York eyaleti, insan cesetlerinin gübreye dönüştürülebilmesine onay verdi; böylece isteyenlerin, öldükten sonra cesetlerini toprağa dönüştürmesi mümkün olacak.
Bu yöntem, tabutla gömülme ve yakılmaya göre daha çevreci olarak görülüyor.
2019’da Washington buna izin veren ilk ABD eyaleti olmuştu.
Gübreleştirme uygulaması, cesetlerin bir konteynır içinde odun yongası, kaba yonca ve çim ile birlikte yaklaşık bir ay tutulmasıyla yapılıyor.
Cesetleri gübreye çeviren şey ise mikropların faaliyetleri oluyor.
Cesetler gübreleştikten sonra herhangi bir bulaşım olmaması için ısıtılıyor ve ortaya çıkan toprak, ölünün yakınlarına veriliyor.
ABD merkezli Recompose şirketi, bu hizmetin tabutla gömülme veya yakılmaya göre yaklaşık 1 ton daha az karbon açığa çıkardığını aktarıyor.
Gübreleştirme taraftarları, pek çok kentte mezarlık sıkıntısının yaşandığını ve bu yöntemin bu soruna da çözüm olacağını savunuyor.
Öte yandan bu toprağın etik bir sorun yarattığını düşünenler de var.
New York’taki Katolik piskoposların buna karşı çıktığı, insan cesetlerinin “evsel atık” gibi değerlendirilmesinin doğru olmadığı aktarılıyor.
Bu sürecin yaklaşık 7 bin dolarlık masrafını çok bulanlar da var.
Recompose ise 2021’de ortalama gömülme ücretinin 7 bin 848, yakılma ücretinin de 6 bin 971 olduğu göz önünde tutulunca bunun yüksek bir hizmet olmadığını söylüyor.
 
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