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Netanyahu'ya İHA'yla suikast girişimi

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İsrailli üst düzey hükümet yetkilisi, "İran'ın Netanyahu'ya suikast girişiminde bulunduğunu" söyledi

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Netanyahu'ya İHA'yla suikast girişimi
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İsrailli üst düzey bir hükümet yetkilisinin, "İran'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya suikast girişiminde bulunduğunu" söylediği bildirildi.

İsrail'den yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, İsrailli üst düzey bir hükümet yetkilisinin, "İran'ın Netanyahu'ya suikast girişiminde bulunduğunu" söylediği aktarıldı.

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de Netanyahu'nun evinde hasar meydana geldiği ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) tüm hükümet yetkilileri çevresinde alarm durumuna geçtiği ifade edildi.

Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA) İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etmişti.​​​

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