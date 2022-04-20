Nesli tükenmekte olan fil 735 bin TL’ye avlandı

Profesyonel bir ödül avcısı, bir ava katılmak için yaklaşık 735 bin TL (50 bin Dolar) ödedikten sonra Botswana'daki büyük dişli yaşlı bir fili vurup öldürdü.

Daily Mail’in haberine göre, Leon Kachelhoffer isimli profesyonel bir avcı, ülkenin Namibya ile kuzey sınırında 91 kg’luk büyük bir dişi olan bir fili öldürdüğünü iddia ediyor.



Avcılık endüstrisinden bir sözcü, filin 50’li yaşlarının başında olduğunu ve tek kurşunla öldürüldüğünü doğruladı.

Afrika’da şu an serbestçe dolaşan ve en az bir dişi olan sadece 40 büyük dişli fil var.

Kachelhoffer, tartışmalı avını Facebook’tan yayınladı ve bir podcast’e konuk oldu. Blood Origins sunucusu Robbie Kroger’a konuşan avcı, bir tartışma çıkmasını beklemediğini söyledi.

Gülerek “Düşündüğüm şeylerden biri bu değildi” diyen Kachelhoffer’a sosyal medyadan tepki yağdı.

Kachelhoffer, “Böyle bir hayvanı avlayabilecek durumda olmak inanılmaz bir ayrıcalık. Bununla beraber çok fazla pişmanlık var, çok fazla üzüntü var, bu filin sürdürdüğü harika hayatı düşünüyorsunuz. Biliyorsun, bir hayvanı vurmaktan, fotoğraf çekmekten, kahraman olmaktan ve diğer tüm bu saçmalıklardan daha fazlası var” şeklinde ilginç açıklamalarda bulundu.

Leon Kachelhoffer’in paylaştığı görsel…

2019’DA YASAK ORTADAN KALKTI

Botswana’da ganimet avcılığını yasaklayan eski başkan Ian Khama da bu duruma tepki gösterirken Facebook’ta öldürülen filin fotoğrafının yanına “Bu, ülkedeki en büyük dişli olmasa da en büyüklerinden biriydi. Tur rehberlerinin sürekli olarak turistlere göstermeye çalıştığı ikonik bir fil. Şimdi öldü. Ölü olması, azalan turizmimize [endüstrimize] nasıl fayda sağlar? Beceriksizlik ve zayıf liderlik gergedan nüfusunu neredeyse yok etti ve şimdi de bu!” diye yazdı.

Şimdiki başkan Mokgweetsi Masisi, 2019’da ganimet avcılığını yeniden başlatmıştı. Fil avları geçen yıl ülke ekonomisine 2,7 milyon dolar getirdi.

Botswana’da hala 130.000 fil var, ancak Kachelhoffer’in avladığı gibi dünyaca ünlü büyük dişliler artık sadece küçük bir azınlık.

Avcılık endüstrisi sözcüsü Debbie Peake ise, “Avdan elde edilen gelir ve et, bir topluluk için büyük bir fark yaratacak. Filin zaten kaçak avcıların yol açtığı bir kurşun yarası vardı. Bir kaçak avcı tarafından öldürülmüş olsaydı, yerel topluluğa hiçbir faydası olmazdı” dedi.

Filin üreme yaşının geçmiş olması ve öldürülmesi gen havuzunu etkilemedi ama araştırmalar genç fillerin saldırganlıklarını kontrol altına almaları ve insanlarla çatışmalardan kaçınmaları için yaşlı fillerin çok önemli olduğunu gösteriyor.