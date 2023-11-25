Ne kadar paranın mutluluk getirdiği belli oldu

Yapılan bir araştırma, ortalama bir insanın mutlu olmak için banka hesabında kaç parası olması gerektiğini ortaya koydu



18 yaştan itibaren 2034 ABD’linin katıldığı anketten çıkan sonuçlarda ortalama olarak bir kişinin mutlu olabilmesi için 1.2 milyon

1980 ve 1990’larda doğanlar yılda 525 bin dolar (yaklaşık 15 milyon TL) gelir ile mutlu olacaklarını söylerken Z jenerasyonu olarak da bilinen 1997-2013 yılları arasında doğanların ise kendilerini yıllık 128 bin dolar ve 487 bin dolarlık servetle mutlu hissettikleri kayıtlara geçti.

Nesillere göre paraya yaklaşım şu şekilde:

– Z Jenerasyonu: 128 bin dolar (3.6 milyon TL) yıllık gelir, 487 bin dolar (14 milyon TL) servet

– Milenyum Jenerasyonu (1980-1996): 525 bin dolar yıllık gelir ve 1.699.571 dolar servet

– X Jenerasyonu (1970-1980 arasında doğanlar): 139 bin dolar (4 milyon TL) yıllık gelir ve 1.213.759 dolar (34 milyon TL) servet

– Boomer (1946-1966 arasında doğanlar): 124 bin dolar (yaklaşık 3.5 milyon TL) yıllık gelir ve 999.945 dolar (yaklaşık 28 milyon TL) servet.

Erkekler yılda 381 bin dolar kazanmanın kendilerini mutlu edeceğini söylerken, kadınlarda ise bu rakam 183 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

NOBELLİ BİLİM İNSANI DA DOĞRULADI

Öte yandan bu araştırmayı haberleştiren Business Insider, 2023 yılında Nobel Ödüllü bilim insanı Daniel Kahneman tarafından yapılan bir araştırmayı hatırlattı. Bu araştırmada bilim insanları yılda 500 bin dolara kadar elde edilen gelirin kişiyi mutlu edeceği sonucu ortaya çıkmıştı.

Bilim insanları 500 bin dolardan daha fazla kazanılan paranın ise kişiyi mutlu etmediğini aktarmıştı.

ABD’de yapılan ve ruh sağlığı ile maddi durumun kıyaslandığı bir araştırma dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkardı.18 yaştan itibaren 2034 ABD’linin katıldığı anketten çıkan sonuçlarda ortalama olarak bir kişinin mutlu olabilmesi için 1.2 milyon dolar (yaklaşık 34 milyon TL) paraya sahip olması gerektiği sonucuna ulaşıldı.1980 ve 1990’larda doğanlar yılda 525 bin dolar (yaklaşık 15 milyon TL) gelir ile mutlu olacaklarını söylerken Z jenerasyonu olarak da bilinen 1997-2013 yılları arasında doğanların ise kendilerini yıllık 128 bin dolar ve 487 bin dolarlık servetle mutlu hissettikleri kayıtlara geçti.– Z Jenerasyonu: 128 bin dolar (3.6 milyon TL) yıllık gelir, 487 bin dolar (14 milyon TL) servet– Milenyum Jenerasyonu (1980-1996): 525 bin dolar yıllık gelir ve 1.699.571 dolar servet– X Jenerasyonu (1970-1980 arasında doğanlar): 139 bin dolar (4 milyon TL) yıllık gelir ve 1.213.759 dolar (34 milyon TL) servet– Boomer (1946-1966 arasında doğanlar): 124 bin dolar (yaklaşık 3.5 milyon TL) yıllık gelir ve 999.945 dolar (yaklaşık 28 milyon TL) servet.Erkekler yılda 381 bin dolar kazanmanın kendilerini mutlu edeceğini söylerken, kadınlarda ise bu rakam 183 bin dolar olarak kayıtlara geçti.Öte yandan bu araştırmayı haberleştiren Business Insider, 2023 yılında Nobel Ödüllü bilim insanı Daniel Kahneman tarafından yapılan bir araştırmayı hatırlattı. Bu araştırmada bilim insanları yılda 500 bin dolara kadar elde edilen gelirin kişiyi mutlu edeceği sonucu ortaya çıkmıştı.Bilim insanları 500 bin dolardan daha fazla kazanılan paranın ise kişiyi mutlu etmediğini aktarmıştı.