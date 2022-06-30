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NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de düzenlenen NATO Lider Zirvesi'ne katıldı. Liderlerin samimi görüntüleri dikkat çekti

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NATO Zirvesi’nden Putin’i kızdıracak fotoğraflar
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi başladı.
NATO devlet ve hükümet başkanları, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen zirvede bir araya geldi ve aile fotoğrafı çektirdi.
Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.
Önceki gün Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğiyle ilgili itirazlarını geri çekmesinin ve üçlü mutabakata varılmasının ardından liderlerin yüzleri gülüyordu.
TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile samimi görüntüleri gündem oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden birlikte kameralara poz verdi.
 
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