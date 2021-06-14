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NATO Liderler Zirvesi başladı

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ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı ilk NATO toplantısı, Brüksel'deki NATO karargahında başladı. Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında olduğu liderler NATO liderleri aile fotoğrafı çekildi. Zirvenin gündemi süper güç olma yolunda ilerleyen Çin'le ilişkiler ve Rusya'ya karşı alınacak önlemler

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NATO Liderler Zirvesi başladı
Pandemi başından bu yana ilk kez yüz yüze bir araya gelen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyesi ülkelerin liderleri, Transatlantik ittifakın daha da güçlendirilmesi için safları sıklaştırıyor. G7 sonuç bildirgesinde Rusya ve Çin’e yönelik sert açıklamalar yapan liderlerin, NATO üyeliğiyle de Batı ittifakını perçinleyen açıklamalar yapması öngörülüyor.
Çok sıkı güvenlik önlemleri ve COVID-19 salgınına karşı tedbirler altında gerçekleşen zirve NATO’nun Brüksel karargahında yapılıyor.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, öğleden sonra düzenlenecek NATO Zirvesi için NATO karargahına gelişinde zirvenin gündemine ilişkin açıklama da yaptı. Yoğun bir gündemle toplanacak zirvede NATO, 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.
İttifak'ın ana gündem maddelerini, askeri bir süper güç olma yolunda ilerleyen Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkiler, Rusya tehlikesine karşı alınması gereken önlemler ve NATO içindeki reform girişimi olan "NATO 2030" oluşturuyor.
Zirve aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden'ın katıldığı ilk NATO toplantısı olma özelliğini taşıyor. Donald Trump ile zor bir dönem geçiren NATO'da, ABD Başkanlığına Biden'ın seçilmiş olması İttifak içinde hissedilir bir rahatlama yaratmış durumda.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg zirve öncesi yaptığı açıklamada “Çin’in düşman veya rakip olmadığına” özellikle vurgu yapmıştı. Zirve sırasında Reuters’a konuşan diplomatlar da sonuç bildirgesinin Çin’i bir düşman olarak nitelendirmeyeceğini, ancak ittifakın Çin’in Rusya ile ortak askeri tatbikatlarından, siber saldırılar gerçekleştirmesinden ve donanmasını hızlı şekilde genişletiyor olmasından endişeli olduklarını gösteren ifadeler içereceğini belirtmişti.
Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.
Zirvenin bitiminde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenleyerek bilgi verecek. Ayrıca zirve bildirisinin de toplantı bitiminde yayımlanması bekleniyor.
 
 
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