banner913
banner932
"GKK, özgürlüğe göz dikenlerin karşısında kalkandır"
19 0
Tazegül zirveyi kaptırmadı
Tazegül zirveyi kaptırmadı
20 0
 
Bostancı’da 4 genç uyuşturucudan tutuklandı
Bostancı’da 4 genç uyuşturucudan tutuklandı
29 0
Alsancak’ta inşaatta iş kazası… 47 yaşındaki işçi yaralandı
Alsancak’ta inşaatta iş kazası… 47 yaşındaki işçi yaralandı
32 0
Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyoruz
Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutluyoruz
25 0
Rengarenk bir festival
Rengarenk bir festival
27 0
“Liderlik sorunu var”
“Liderlik sorunu var”
238 0
banner1032

Nasrallah'tan intikam yemini

banner1020

İsrail'in Lübnan'daki saldırısında ölen "Seyid Muhsin" kod adlı Hizbullah komutanı Fuad Şükür için cenaze töreni düzenlendi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, intikam sözü verdi

banner974
Nasrallah'tan intikam yemini
banner971
İsrail'in Lübnan'daki saldırısında salı günü öldürülen Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür için dün cenaze töreni düzenlendi.
İran destekli Hizbullahın kurucu üyelerinden olan Şükür, İmad Muğniye'nin 2008'de öldürülmesinden bu yana Hizbullah'ın komuta kademesindeki en büyük kayıp oldu.
İsrail'in, hem Hamas lideri İsmail Haniye'yi hem de Hizbullah komutanı Şükür'ü suikastle öldürmesi sonrası İran ve bölgedeki müttefik örgütlerin misilleme yapması bekleniyor.
İsrail'e göre Şükür, Golan Tepeleri'nde 12 çocuğun hayatını kaybettiği saldırının sorumlusuydu. Cenazede konuşan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ile savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini söyleyerek, "İsrail kırmızı çizgileri ne ölçüde aştığını bilmiyor" ifadelerini kullandı. Nasrallah konuşmasında bir kez daha Golan Tepeleri'ne yönelik ölümcül saldırının sorumluluğunu üstlenmeyi reddederek, "Ölümlere yol açan bir 'hata' yapmış olsaydık bunu kabul ederdik" dedi.
Haniye'nin öldürülmesine "kesinlikle" yanıt verileceğini söyleyen Nasrallah, "Düşmanın cevabımızı beklemesi gerektiği konusunda tartışmaya yer yok" ifadelerini kullandı.
Hizbullah lideri Nasrallah intikam vurgusunu bir kez daha tekrarlayarak, grubun Haniye'nin öldürüldüğü saldırıya "gerçek ve çalışılmış bir yanıt" aradığını söyledi.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.