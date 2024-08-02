Nasrallah'tan intikam yemini

İsrail'in Lübnan'daki saldırısında ölen "Seyid Muhsin" kod adlı Hizbullah komutanı Fuad Şükür için cenaze töreni düzenlendi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, intikam sözü verdi

İsrail'in Lübnan'daki saldırısında salı günü öldürülen Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür için dün cenaze töreni düzenlendi.

İran destekli Hizbullahın kurucu üyelerinden olan Şükür, İmad Muğniye'nin 2008'de öldürülmesinden bu yana Hizbullah'ın komuta kademesindeki en büyük kayıp oldu.

İsrail'in, hem Hamas lideri İsmail Haniye'yi hem de Hizbullah komutanı Şükür'ü suikastle öldürmesi sonrası İran ve bölgedeki müttefik örgütlerin misilleme yapması bekleniyor.

İsrail'e göre Şükür, Golan Tepeleri'nde 12 çocuğun hayatını kaybettiği saldırının sorumlusuydu. Cenazede konuşan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ile savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini söyleyerek, "İsrail kırmızı çizgileri ne ölçüde aştığını bilmiyor" ifadelerini kullandı. Nasrallah konuşmasında bir kez daha Golan Tepeleri'ne yönelik ölümcül saldırının sorumluluğunu üstlenmeyi reddederek, "Ölümlere yol açan bir 'hata' yapmış olsaydık bunu kabul ederdik" dedi.

Haniye'nin öldürülmesine "kesinlikle" yanıt verileceğini söyleyen Nasrallah, "Düşmanın cevabımızı beklemesi gerektiği konusunda tartışmaya yer yok" ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri Nasrallah intikam vurgusunu bir kez daha tekrarlayarak, grubun Haniye'nin öldürüldüğü saldırıya "gerçek ve çalışılmış bir yanıt" aradığını söyledi.



