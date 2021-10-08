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NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı

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NASA'nın Mars kaşifi Perseverance Kızıl Gezegen'e indi. NASA mühendisleri Mars'tan toplanan kayaçları incelemek için Türkiye'deki Salda Gölü'nü kullanıyorlar. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ndeki mineral ve tortularının benzeri Mars'ın Jezero Krateri'nde bulunuyor. NASA'nın Salda Gölü'ne ilgisi de devam ediyor. Uzay ajansı Instagram hesabından Salda Gölü'nün yeni bir fotoğrafını paylaştı.

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NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı
 
  

NASA'DAN YENİ PAYLAŞIM

NASA'nın Instagram hesabındaki paylaşımda "Mars'ın milyarlarca yıl önce nasıl gözüktüğünü merak ettiniz mi? Biz ediyoruz. Bugün Mars'ın yüzeyi bu büyüleyici su görüntüsünden mahrum. Bizim Perseverance bilim insanlarının 3.5 milyar yıl önce nehir deltası ve gölün aktığını düşündüğü Jezero Krateri'ni keşfetmekle meşgul" denildi. 

NASA, Jezero Krateri'ndeki kayaçlarla Salda Gölü'ndeki kayaların birbirine benzediği düşüncesini tekrarladı. 

Salda Gölü'ndeki mikrobiyalit fossileri inceleyen NASA'da görevli bilim insanları Mars'ın eski halini daha iyi anlamayı hedefliyor.

NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir - 2

NASA'NIN ÖNCEKİ SALDA AÇIKLAMALARI

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Perseverance, Mars'a inerek görevine başladı.

Perverance Mars'ın Jezero Krateri'nden kaya örnekleri toplayacak.

Bilim insanlarına göre Mars'taki Jezero Krateri bir zamanlar sular altındaydı.
NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir - 3
Ancak toplanan örneklerin karşılaştırılması için araştırmacılara Dünya'dan bir örneklem gerekiyor. NASA araştırmacıları Burdur'da bulunan Salda Gölü'nin Jezero Krateri ile benzer mineral ve kaya yapısına sahip olduğunu belirtiyor.
NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir - 4
Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü bu nedenle NASA mühendislerinin odağında. Reuters'a açıklama yapan NASA bilim araştırmaları direktörü Thomas Zurburchen, "Salda, öğrenebileceğimiz ve sorgulayabileceğimiz güçlü bir örnek olarak kullanılacak" dedi.
NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir - 5
Bilim insanları Jezero'dan alacakları örneklerde fosilleşmiş yaşam izlerini arıyor.

2019 yılında Türkiyeli ve Amerikalı bilim insanlarından oluşan bir ekip Salda Gölü'ne bir keşif gezisi düzenlemişlerdi.
NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir - 6
Gölün çevresindeki büyük taş kütlelerinden aşınmış mikrobiyalitler araştırmanın temel sebebi. Araştırmacılar bu mikrobiyalitlerin mikropların yardımıyla oluştuğu düşüncesindeler.

Perseverance'nin toplayacağı örneklerde de mikrobiyalit izi aranacak.
NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir - 7
Zurbuchen, "Perseverance ile bir şey bulduğumuzda, Salda Gölü'ne geri gidip, her ikisi arasındaki süreçlerin benzerliğine bakacağız. Aynı zamanda Perseverance ile Salda Gölü'nden elde edilenler arasında fark olup olmadığına bakacağız" şeklinde konuştu.
NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir - 8
Açıklamasının devamında Zurbuchen, "Bu yüzden, bu göle sahip olduğumuz için çok mutluyuz" diye ekledi.
NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir - 9
Mars'ta toplanan kaya örnekleri 2031 yılına kadar Kızıl Gezegen'de kalmaya devam edecek. Bu tarihte iki ayrı robotlu görevle örnekler Dünya'ya getirilecek.
NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir - 10
NASA daha önce de Salda Gölü'ne ilişkin açıklamalarda bulunmuştı.

NASA , Twitter'dan Mars'taki Jezero Krateri'ndeki benzer bir mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olan Burdur'daki Salda Gölü'ndeki araştırma sonuçlarını paylaşmıştı.
NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı: Yaşamın sırrı burada olabilir - 11
NASA için Salda'da araştırma yapan Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, "Yapılan araştırmalar sonucunda yaşamın izlerini bulmaya çok yakınız. Bir zamanlar Mars'ta antik yaşam var olduysa neden devam etmediği sorusu da bilim insanlarını heyecanlandıracak" ifadelerini kullanmıştı.
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