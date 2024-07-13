Napolyon’un ‘intihar’ silahları satıldı

Fransa’yı 19. Yüzyıl başında yöneten imparator Napolyon Bonapart’ın intihar etmek için kullanmayı planladığı iki tabanca, müzayedede 1,69 milyon Euro'ya (60 milyon TL) satıldı



Paris'in hemen dışındaki Fontainebleau bölgesinde bulunan Fransız müzayede evi Osenat'ta satılan silahların 1.2 milyon ila 1.5 milyon Euro arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyordu.

Kısa bir süre önce Fransa Kültür Bakanlığı, tabancalara "ulusal hazine" statüsü vermiş ve ihracatını yasaklamıştı. Fransız hükümetinin tabancaları satabilmek için 30 ay içinde satışa sunma hakkı bulunuyordu.

Napolyon, Paris'in işgal edilmesinin ardından depresyona girerek 12 Nisan 1814 gecesi kendini öldürmek için bu tabancaları kullanmaya çalıştı.

Napolyon'un baş yaveri olan Armand de Caulaincourt silahlardaki barutu daha öncesinde boşalttığı için intihar girişimi başarısız oldu. Bunun ardından Napolyon kendini zehirlemeye çalışsa da hayatta kaldı ve tahttan çekildi.



Bütün bunlardan sonra İtalya kıyılarındaki Elba adasına sürgüne gönderildi.

Napolyon intihar etmeye çalıştığı tabancaları Caulaincourt'a verdi. Baş yaveri ise bunları torunlarına devretti.

Tabancaların hikayesini anlatan müzayedeci Jean-Pierre Osenat "İmparator iki tabancayı bir kılıçla birlikte Caulaincourt'a o karanlık günlerdeki sadakatinin bir hatırası olarak sundu. Tabancalar o zamandan beri Caulaincourt'un ailesinde bulunuyordu. En sonunda Caulaincourt ailesi silahları elden çıkarmaya karar verdi" dedi.

Napolyon'un imparatorluk ihtişamı içinde oyulmuş resminin yer aldığı tabancalar, barut mahfazası ve barut çubukları aksesuarlar ile birlikte satıldı.

İmparatora ait hatıra eşyaları koleksiyoncular arasında son derece rağbet görüyor. Örneğin, meşhur "Bicorne" isimli siyah şapkalarından biri

Eski Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart'a ait olan ve bir zamanlar kendisini öldürmeyi denediği iki tabanca açık arttırmada 1.69 milyon Euro'ya satıldı.Paris'in hemen dışındaki Fontainebleau bölgesinde bulunan Fransız müzayede evi Osenat'ta satılan silahların 1.2 milyon ila 1.5 milyon Euro arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyordu.Kısa bir süre önce Fransa Kültür Bakanlığı, tabancalara "ulusal hazine" statüsü vermiş ve ihracatını yasaklamıştı. Fransız hükümetinin tabancaları satabilmek için 30 ay içinde satışa sunma hakkı bulunuyordu.Napolyon, Paris'in işgal edilmesinin ardından depresyona girerek 12 Nisan 1814 gecesi kendini öldürmek için bu tabancaları kullanmaya çalıştı.Napolyon'un baş yaveri olan Armand de Caulaincourt silahlardaki barutu daha öncesinde boşalttığı için intihar girişimi başarısız oldu. Bunun ardından Napolyon kendini zehirlemeye çalışsa da hayatta kaldı ve tahttan çekildi.Bütün bunlardan sonra İtalya kıyılarındaki Elba adasına sürgüne gönderildi.Napolyon intihar etmeye çalıştığı tabancaları Caulaincourt'a verdi. Baş yaveri ise bunları torunlarına devretti.Tabancaların hikayesini anlatan müzayedeci Jean-Pierre Osenat "İmparator iki tabancayı bir kılıçla birlikte Caulaincourt'a o karanlık günlerdeki sadakatinin bir hatırası olarak sundu. Tabancalar o zamandan beri Caulaincourt'un ailesinde bulunuyordu. En sonunda Caulaincourt ailesi silahları elden çıkarmaya karar verdi" dedi.Napolyon'un imparatorluk ihtişamı içinde oyulmuş resminin yer aldığı tabancalar, barut mahfazası ve barut çubukları aksesuarlar ile birlikte satıldı.İmparatora ait hatıra eşyaları koleksiyoncular arasında son derece rağbet görüyor. Örneğin, meşhur "Bicorne" isimli siyah şapkalarından biri Kasım ayında 1.9 milyon euroya satılmıştı.