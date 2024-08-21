banner913
banner932
Turizm engellemeleri kabul edilemez
Turizm engellemeleri kabul edilemez"
15 0
13. Yenİboğaziçi Pulya Festivali’nde renkli gece
13. Yenİboğaziçi Pulya Festivali’nde renkli gece
11 0
 
Asgari ücret için çağrı
Asgari ücret için çağrı
24 0
Alışveriş çilesi
Alışveriş çilesi
13 0
İnternete yüzde 100 zam
İnternete yüzde 100 zam
19 0
Antalya'da 10 milyon turist rekoru
Antalya'da 10 milyon turist rekoru
33 0
“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” serisinin 3. kitabı tanıtıldı
“Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız” serisinin 3. kitabı tanıtıldı
41 0
banner1032

Nafaka ödememek için ilginç yöntem: Kendisini ölmüş gibi gösterdi

banner1020

ABD'de bir kişi çocuğunun nafakasını ödememek için ölü kayıt sistemini hackledi. Sahte belgeyle kendisini ölmüş gibi gösteren kişiye, yaklaşık 7 yıl hapis cezası verildi.

banner1045
Nafaka ödememek için ilginç yöntem: Kendisini ölmüş gibi gösterdi
banner971
'de çocuğuna nafaka ödememek için ölü kayıt sistemini "hackleyerek" hazırladığı sahte belgeyle kendisini ölmüş gibi gösteren kişiye, yaklaşık 7 yıl hapis cezası verildi.

Kentucky Savcılık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Jesse Kipf, ölü kayıt sistemini "hackleyerek" başka bir eyaletteki doktorun kullanıcı adı ve şifresini çaldı.

Doktorun bilgilerini kullanarak Hawaii'deki ölü kayıt sistemine giriş yapan Kipf, kendisi için "ölüm belgesi" hazırladı ve bilgilerini çaldığı doktorun dijital imzasıyla bu belgeyi imzaladı.

Kipf, birçok hükümet veri tabanında kendini "ölü bir kişi" olarak gösterdiğini kabul ederek bunu, "kısmen, çocuk nafakası yükümlülüklerinden kaçınmak için yaptığını" söyledi.

Farklı eyaletlerdeki ölü kayıt sistemlerini, özel iş ve kamu ağlarını da "hackleyen" Kipf, bu ağlara erişim bilgilerini başkalarına satmaya da çalıştı.

Suçunu kabul eden Kipf, "dolandırıcılık ve ağır kimlik hırsızlığı" suçlarından yaklaşık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.