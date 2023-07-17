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Müslüman milyarder Londra’nın simge yapısını camiye dönüştürecek

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Milyarder Asif Aziz, 2005 yılında satın aldığı İngiltere'nin başkenti'nin simge yapılarından Trocadero'yu camiye dönüştürmek için onay aldığını duyurdu. Aynı anda yüzlerce kişiyi ağırlayacak cami, birkaç içinde açılacak.

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Müslüman milyarder Londra’nın simge yapısını camiye dönüştürecek
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Müslüman milyarder Londra’nın simge yapısını camiye dönüştürecek - 1

Müslüman milyarder Asif Aziz, İngiltere’nin başkenti Londra'nın simge yapılarından birini camiye dönüştürmek için izin aldı. 56 yaşındaki Malavi doğumlu milyarder, bu kapsamda başkentin merkezindeki Trocadero'yu cami yapacak.


Müslüman milyarder Londra’nın simge yapısını camiye dönüştürecek - 2

Bununla brilikte Aziz, bin kişi kapasiteli bir cami inşa etmek için başvuruda bulunmuş ancak bölge sakinlerinin tepkisi üzerine planlarını geri çekmişti. Ancak,Westminster Konseyi 390 kişinin ibadet edebileceği üç katlı bir camiye onay verdi.


Müslüman milyarder Londra’nın simge yapısını camiye dönüştürecek - 3

AYLAR İÇİNDE AÇILACAK

Caminin adının "Piccadilly" olacağı ve aylar içinde açılabileceği belirtildi. 

Müslüman milyarder Londra’nın simge yapısını camiye dönüştürecek - 4

Westminster Konseyi sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Aziz Vakfı'nın Londra Trocadero'nun bir bölümünü dönüştürmek için yaptığı planlama başvurusu Mayıs 2023'te konseyin planlama komitesi tarafından onaylandı." ifadelerini kullandı. 



Müslüman milyarder Londra’nın simge yapısını camiye dönüştürecek - 5

TROCADERO'NUN TARİHİ

Diğer taraftan, Picadilly Circus ve Soho arasında yer alan Trocadero ilk olarak 1896 yılında bir restoran olarak açıldı ve 1965 yılında kapandı. Bina, 1984 yılında bir sergi ve eğlence alanı olarak yeniden açıldı. Trocadero’nun bir kısmı 2020'de otel olarak yeniden açılmadan önce 2011'de küçültüldü. Aziz, Trocadero'yu 2005 yılında 220 milyon sterlinden fazla bir fiyata satın aldı.


Müslüman milyarder Londra’nın simge yapısını camiye dönüştürecek - 6

Caminin Aziz Vakfı aracılığıyla inşa edeileceği ve caminin bölgede çalışan Müslümanların yanı sıra Londra'yı turist olarak ziyaret edenlere de hizmet vereceği açıklandı.

Müslüman milyarder Londra’nın simge yapısını camiye dönüştürecek - 7

ASİF AZİZ KİMDİR?

Milyarder girişimci Asif Aziz, Criterion Capital'in kurucusu ve CEO'su olarak, Londra'daki Trocadero ve Piccadilly Circus'taki Criterion Building gibi önemli simge yapılara sahip olması ve bunları işletmesiyle tanınıyor.

Müslüman milyarder Londra’nın simge yapısını camiye dönüştürecek - 8

6 yaşında ailesi birlikte Malavi'den Londra'ya gelen Aziz'in dört çocuğu bulunuyor.

Müslüman milyarder Londra’nın simge yapısını camiye dönüştürecek - 9
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