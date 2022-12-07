Musk'ın şirketine hayvan öldürme soruşturması

Elon Musk'ın beyin implantları konusunda çalışan firması Neuralink'in, ürün testleri sırasında "hayvan haklarını ihlal ettiği" öne sürüldü. Konuya ilişkin federal soruşturma başlatıldı. Musk'ın gelişme için testlerin hızlandırılması baskısı yaptığı ve bu süreçte bin 500'den fazla canlının öldürüldüğü iddia ediliyor



Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, SpaceX ve Tesla'nın dışında birçok farklı şirketin de sahibi.



Son olarak Twitter'ı satın alan Musk'ın kurduğu girişimlerden biri de Neuralink Corp. Beyin implantları geliştiren şirketin kısa süre içerisinde insanlı deneylere başlayacağı açıklanmıştı.



Resmi olarak medikal cihaz şirketi olarak geçen insanlı testlerden önce hayvanlar üzerinde test yapıyordu.



Basına sızan belgelere göre şirketin sahibi Elon Musk hızlı sonuç istediği için çalışmaların hızlandırılmasını talep etti. Geliştirmeler hızlanınca hata payı arttı ve hayvan ölümleri fazlalaştı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Bu ölüm iddialarının ardından ABD Tarım Bakanlığı Genel Müfettişi, federal savcıların Neuralink'in Hayvan Refahı Yasasını ihlal ediyor olabileceğini söylemesinden sonra bir soruşturma başlattı.



Neuralink'in hayvan testinin "gereksiz acıya ve ölüme" neden olduğu iddia edildi.



Hayvan Refahı Yasası, araştırmalarda ve ticari ürün testlerinde kullanılan belirli hayvanlara yönelik muameleyi düzenleyerek gereksiz acıya veya ölüme neden olan insanlık dışı uygulamaları yasaklıyor.



20'den fazla mevcut ve eski Neuralink çalışanının açıklamasının yanı sıra düzinelerce dahili şirket belgesine göre Musk, beyin çipi firmasındaki araştırmacıları "gelişmeyi hızlandırmaya" zorladı ve bazı durumlar başarısız deneylerle sonuçlandı.