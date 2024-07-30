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Mozambik'te 39 mahkum hapishaneden kaçtı

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Mozambik'te 39 mahkumun bir hapishaneden firar ettiği bildirildi.

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Mozambik'te 39 mahkum hapishaneden kaçtı
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Mozambik Cezaevi Müdürlüğünün açıklamasına göre, ülkenin orta kesimindeki Zambezia eyaletindeki bir hapishanede isyan çıktı.

Açıklamada, ç​​​​​​ıkan isyan sonrası 39 mahkumun bazı gardiyanları yaralayarak hapishaneden kaçtığı bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu cezaevinde 44 mahkumun tutuklu kaldığının aktarıldığı açıklamada, 39 mahkumun kaçtığı, 1'inin de güvenlik güçlerince açılan ateş sonucunda öldüğü kaydedildi.

Hapishanede 4 mahkumun kaldığı ve kaçanların yakalanması için de operasyon başlatıldığı aktarıldı.

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