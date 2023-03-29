Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkaran yasayı protesto eden çalışanlar, dün 10'uncu kez genel greve gitti. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre da grev kapsamında kapandı

Protestolar, tasarının senatoda onaylanmasıyla şiddetini artırdı. Ülkenin sembollerinden, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi Louvre da kültür çalışanları tarafından dün sabahtan itibaren kapatıldı.

Başkent Paris'teki müzenin greve gittiği haberini, CGT-Culture ve SUD Culture Solidaires sendikaları ortak bir basın açıklamasıyla duyurdu. Açıklamada, "Louvre müzesinin sabah saat 9'dan itibaren sendikalar arası müze personelinin inisiyatifiyle kapalı olduğunu" duyurdu.

Louvre yetkilileri, grevden habersiz müze girişine giden turistlere, "Bir sosyal eylem nedeniyle müzenin kapalı olduğunu, çarşamba günü yeniden açılacağını" söyledi.

CGT ve Sud Solidaire üyesi kültür çalışanları, Louvre önünde "Mona Lisa grevde" şarkısı söyledi ve "Macron, yasanı geri çek" sloganları attı.

Müze girişini kapatan kültür çalışanlarının taşıdığı en çok dikkat çeken pankart ise Louvre'un en paha biçilmez eseri, Leonarde da Vinci'nin "Mona Lisa" tablosundan uyarlanan pankart oldu. Mona Lisa'yı yaşlandıran ve altına "64 yaşa hayır" yazılan pankartı taşıyan çalışanlar, greve uyarladıkları "Mona Lisa grevde" adlı şarkıyı söyledi.

Fransa 'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkmasını sağlayan düzenlemeye ilişkin protestolar haftalardır sürüyor., tasarının senatoda onaylanmasıyla şiddetini artırdı. Ülkenin sembollerinden, dünyanın en çok ziyaret edilen müzesida kültür çalışanları tarafından dün sabahtan itibaren kapatıldı.Başkent'teki müzenin greve gittiği haberini,vesendikaları ortak bir basın açıklamasıyla duyurdu. Açıklamada, "Louvre müzesinin sabah saat 9'dan itibaren sendikalar arası müze personelinin inisiyatifiyle kapalı olduğunu" duyurdu.Louvre yetkilileri, grevden habersiz müze girişine giden turistlere, "Bir sosyal eylem nedeniyle müzenin kapalı olduğunu, çarşamba günü yeniden açılacağını" söyledi.CGT ve Sud Solidaire üyesi kültür çalışanları, Louvre önünde "Mona Lisa grevde" şarkısı söyledi ve "Macron, yasanı geri çek" sloganları attı.Müze girişini kapatan kültür çalışanlarının taşıdığı en çok dikkat çeken pankart ise Louvre'un en paha biçilmez eseri, Leonarde da Vinci'nin "Mona Lisa" tablosundan uyarlanan pankart oldu. Mona Lisa'yı yaşlandıran ve altına "64 yaşa hayır" yazılan pankartı taşıyan çalışanlar, greve uyarladıkları "Mona Lisa grevde" adlı şarkıyı söyledi.