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Molave Tayfunu 125 km yi aştı

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Filipinler'i vuran Molave Tayfunu nedeniyle Vietnam'da yüzbinlerce kişi tahliye ediliyor. Filipinler'in Batangas eyaletinde afet durumu ilan edildi.

Molave Tayfunu 125 km yi aştı
 

 Vietnam Başbakanı Phuc, yaklaşık 1,3 milyon kişinin tahliyesine hazırlanılmasını emretti.

 

Molave Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 1.3 milyon kişi tahliye ediliyor - 1
Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyindeki bölgelerde etkili olan Molave Tayfunu nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Molave Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 1.3 milyon kişi tahliye ediliyor - 2
Filipinli yetkililer, rüzgar hızı saatte 125 kilometreyi aşan tayfun nedeniyle 120 binden fazla kişinin yerinden olduğunu belirtti.
Molave Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 1.3 milyon kişi tahliye ediliyor - 3
Bölgede "Quinta" adıyla da bilinen tayfun nedeniyle en az 3 kişinin öldüğünü açıklayan yetkililer, 13 kişiden de haber alınamadığını ifade etti.
Molave Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 1.3 milyon kişi tahliye ediliyor - 4
Yetkililer, kayıp kişilerle ilgili arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Molave Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 1.3 milyon kişi tahliye ediliyor - 5

BATANGAS'TA AFET DURUMU

Bu arada, ülke medyasındaki haberlere göre, tayfunun vurduğu Batangas eyaletindeki yıkım ve hasar nedeniyle afet durumu ilan edildi.
Molave Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 1.3 milyon kişi tahliye ediliyor - 6
Batangas Belediye Başkanı Beverley Rose Dimacuha, arama, kurtarma ve rehabilitasyon çalışmalarının hızlandırılması amacıyla "Tayfun Quinta Nedeniyle Batangas'ta Afet Durumu İlan Edilmesi" başlıklı kararnameyi imzaladı.
Molave Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 1.3 milyon kişi tahliye ediliyor - 7
Böylelikle, Batangas'ta afete müdahale kaynaklarının kullanımı ve temel ürünlerin fiyatlarının sabitlenmesi sağlanmış oldu.
Molave Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 1.3 milyon kişi tahliye ediliyor - 8
Diğer yandan, ülkenin tayfun açısından yüksek riskli olarak belirlenen bölgelerinde yaşadığı için tahliye edilenler, havanın açılması üzerine evlerine dönmeye başladı.
Molave Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 1.3 milyon kişi tahliye ediliyor - 9
Ancak bu kişiler arasında evleri zarar görenler, tahliye merkezlerinde kalmaya devam edecek.
Molave Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 1.3 milyon kişi tahliye ediliyor - 10

VİETNAM'DA MOLAVE HAZIRLIKLARI

Filipinler'in deniz aşırı komşusu Vietnam'da, yaklaşmakta olan Molave Tayfunu nedeniyle deniz seviyesinin altındaki yerlerde yaşayan bir milyondan fazla kişinin güvenli yerlere tahliyesine başlandı.
Molave Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 1.3 milyon kişi tahliye ediliyor - 11
Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, tayfunla ilgili düzenlenen bir toplantıda, yerel yetkililere yaklaşık 1,3 milyon kişiyi tahliye etmeye hazırlanması talimatı verdi.
Molave Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 1.3 milyon kişi tahliye ediliyor - 12
Phuc, "Halkın hayatını kurtarmak için tetikte olmalıyız. İnsanların güvenli yerlere alınması en önemli görev." ifadesini kullandı.
 Molave Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 1.3 milyon kişi tahliye ediliyor - 25
Molave Tayfunu'nun, saatte 135 kilometreyi aşan bir rüzgar hızıyla ülkenin özellikle güney bölgelerini etkisini altına alması bekleniyor.
Molave Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 1.3 milyon kişi tahliye ediliyor - 14
Yetkililer, tayfunun seyredeceği güzergahın netlik kazanmasının ardından tahliye edilecek kişi sayısının netlik kazanabileceğini belirtti.
Molave Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 1.3 milyon kişi tahliye ediliyor - 15
Halihazırda şiddetli yağışlar nedeniyle zor günler geçiren Vietnam'da, sel ve toprak kaymalarında ay başından bu yana 130'dan fazla kişi hayatını kaybetti, birçok kişiden ise haber alınamıyor.
Molave Tayfunu nedeniyle Vietnam'da 1.3 milyon kişi tahliye ediliyor - 16
 
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