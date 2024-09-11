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Moda milyarderine, tecavüzden 11 yıl hapis

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Reşit olmayan kızlarla birlikte olma, başkalarının birlikte olmasına aracılık etme, fuhuş, komplo ve şantaj gibi bir çok suçlamayla yargılanan moda milyarderi Peter Nygard, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Moda milyarderine, tecavüzden 11 yıl hapis
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Dünyaca ünlü moda tasarımcısı ve Nygard International şirketinin kurucusu Peter Nygard reşit olmayan kızlarla birlikte olma, başkalarının birlikte olmasına aracılık etme, fuhuş, komplo ve şantaj gibi suçlardan ABD'nin talebiyle 2020 yılında Kanada'da gözaltına alınıp hapsedilmişti.

79 yaşındaki modacı hakkında daha önce de benzer suçlar ile pek çok dava açılmış fakat şikayetçilerin çeşitli gerekçelerle şikayetlerini geri çekmeleri sonucu hapis yatmamıştı.

Kanada'da hakim karşısına çıkarılan eski moda milyarderi Peter Nygard Toronto Yüksek Mahkemesi'nde cinsel saldırı suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

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