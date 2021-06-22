Mobilya devi su şişesine Cristiano Ronaldo'nun adını verdi

Ronaldo'nun basın toplantısındaki hareketi dünyaca ünlü firmaya ilham verdi! Su şişelerine Cristiano adı verildi

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun'dekarşılaşması öncesi basın toplantısında masadaki Coca Cola şişelerini kaldırıp "Su için" diyerek elindeki su şişesini göstermesi, İsveç merkezli bir mobilya devine ilham verdi.Firmanın Instagram hesabından yapılan paylaşıma göre satılan şişelerden birine "Cristiano" adı verildi.Ürünün açıklamasında da "Sadece su içmek için tekrar kullanılabilir şişe" ifadeleri kullanıldı.

SANDERS'I DA GÜNDEME ALMIŞLARDI



Mobilya devi daha önce de ABD'li senatör Bernie Sanders'ın, Joe Biden'ın yemin töreninde yün eldivenleriyle damga vurmasını pazarlama tekniği olarak kullanmıştı.

Cristiano Ronaldo'nun Coca-Cola şişelerini kaldırarak, ‘Su için’ ifadelerini kullanması şirkete 4 milyar dolar kaybettirdi. Ronaldo’nun bu hareketi sonrası Coca-Cola'nın hisseleri yüzde 1,6 düşerek 55,22 dolardan işlem görürken, şirketin piyasa değeri de 242 milyar dolardan 238 milyar dolara düştü.

Yaşananlar sonraszı Portekizli yıldızın geçmişte yer aldığı Coca-Cola ve diğer sağlıksız yiyecek reklamları yeniden gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları bu reklamları hatırlatarak Ronaldo'yu iki yüzlülükle suçladı.