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Mobilya devi su şişesine Cristiano Ronaldo'nun adını verdi

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Ronaldo'nun basın toplantısındaki hareketi dünyaca ünlü firmaya ilham verdi! Su şişelerine Cristiano adı verildi

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Mobilya devi su şişesine Cristiano Ronaldo'nun adını verdi
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun EURO 2020'de Macaristan karşılaşması öncesi basın toplantısında masadaki Coca Cola şişelerini kaldırıp "Su için" diyerek elindeki su şişesini göstermesi, İsveç merkezli bir mobilya devine ilham verdi.
Mobilya devi su şişesine Cristiano Ronaldo'nun adını verdi - 2
"SADECE SU İÇMEK İÇİN"

Firmanın Instagram hesabından yapılan paylaşıma göre satılan şişelerden birine "Cristiano" adı verildi.
Mobilya devi su şişesine Cristiano Ronaldo'nun adını verdi - 3
Ürünün açıklamasında da "Sadece su içmek için tekrar kullanılabilir şişe" ifadeleri kullanıldı.


Mobilya devi su şişesine Cristiano Ronaldo'nun adını verdi - 4

SANDERS'I DA GÜNDEME ALMIŞLARDI

Mobilya devi daha önce de ABD'li senatör Bernie Sanders'ın, Joe Biden'ın yemin töreninde yün eldivenleriyle damga vurmasını pazarlama tekniği olarak kullanmıştı.


Mobilya devi su şişesine Cristiano Ronaldo'nun adını verdi - 5

 Cristiano Ronaldo'nun Coca-Cola şişelerini kaldırarak, ‘Su için’ ifadelerini kullanması şirkete 4 milyar dolar kaybettirdi. Ronaldo’nun bu hareketi sonrası Coca-Cola'nın hisseleri yüzde 1,6 düşerek 55,22 dolardan işlem görürken, şirketin piyasa değeri de 242 milyar dolardan 238 milyar dolara düştü.


Mobilya devi su şişesine Cristiano Ronaldo'nun adını verdi - 6
Yaşananlar sonraszı Portekizli yıldızın geçmişte yer aldığı Coca-Cola ve diğer sağlıksız yiyecek reklamları yeniden gündeme geldi.  Sosyal medya kullanıcıları bu reklamları hatırlatarak Ronaldo'yu iki yüzlülükle suçladı.
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