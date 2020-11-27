Milyonlar Maradona’ya ağlıyor

Diego Armando Maradona'nın ölümüyle yasa boğulan milyonlarca insan sokaklara akın etti

Efsane futbolcu Maradona'nın cenazesi dünden itibaren Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'da 3 gün boyunca ziyarete açıldı.Diego Armando Maradona'nın ölümüyle yasa boğulan milyonlarca insan sokaklara akın etti. 3 günlük ulusal yas ilan edilen Arjantin'de her sokakta Maradona izleri vardı.Efsane futbolcu ve teknik adamın ölüm haberi, dünyanın bir çok yerinde futbolseverleri yasa boğdu. Maradona'nın efsane olduğu İtalya'nın Napoli şehrinde de taraftarlar alanlarda toplanıp '10 numara'ya veda etti.Yüzyılın en büyük futbolcusu olarak kabul edilen Maradona için ülkesi Arjantin'de de göz yaşı döküldü.Maradona'nın ölümünün ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği açıklandı. Maradona'nın hayatını kaybettiği ev ile doğduğu ve gençliğini geçirdiği evlerin çevresi, başta Maradona'nın yıldızının parladığı Boca Juniors futbol takımının La Bombonera ismiyle bilinen stadyumu olmak üzere Arjantin'deki birçok stadyum ve Buenos Aires'in merkezi hem gözyaşı döken hem de Maradona için sloganlar atan insanlarla doldu.La Bombonera stadyumu ve şehir merkezinde toplanan kalabalık her yeri Maradona posterleri ve resimleriyle donatırken yollardaki trafik uyarı ışıklarına 'Teşekkürler Diego' yazısı yansıtıldı.10 numaralı forma ile sembolleşen Maradona için yerel saat ile 22.00'de balkonlara çıkan Arjantin halkı dakikalarda alkış tutarak efsaneye teşekkür etti.Arjantin ulusal basınında yer alan haberlere göre Maradona'nın merasimine yaklaşık bir milyon kişinin katılması bekleniyor.Maradona, kasımın başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu olmuştu.Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı. İşte Arjantin ve İtalya sokaklarından yansıyanlar.