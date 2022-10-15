Milyon dolarlık Van Gogh tablosuna çorba fırlattılar







İklim aktivistlerinin protestosundan Van Gogh'un tablosu da nasibini aldı. Protestocular, Londra'daki Ulusal Galeri'de sergilenen Vincent Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' isimli tablosunun üzerine domates çorbası attı.

Sosyal medya İngiltere’nin başkenti Londra'dan gelen görüntüyü konuşuyor.

İklim aktivistleri Ulusal Galeri'de sergilenen Vincent Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' isimli tablosunu hedef aldı.

DOMATES ÇORBASI FIRLATTILAR

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, protestocular tablonun üzerine domates çorbası fırlattı.

Protestoya imza atan aktivistlerin birinin bu esnada 'Sanat mı yoksa hayat mı daha değerli' diye bağırdığı duyuldu.

GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

O anlar saniye saniye kayıt altına alınırken video sosyal medyada viral oldu.

Just Stop Oil (Petrolü Durdurun) isimli çevreci örgütün bu eylemi sonrası yetkililer tablonun sergilendiği odayı boşalttı.

