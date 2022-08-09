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Milyarderlerin Grönland'da hazine avı

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Grönland'ı kaplayan buz tabakasının hızla erimesi dünyanın en zengin isimlerini harekete geçirdi. Aralarında Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi isimlerin de bulunduğu bir grup multi milyarder, yeşil enerji geçişini güçlendirebilecek kritik madenleri bulmak için buzulların eridiği uçsuz bucaksız alanlara şimdiden yatırım yapmaya başladı

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Milyarderlerin Grönland'da hazine avı

 

 

Aralarında Jeff Bezos, Michael Bloomberg ve Bill Gates'in de bulunduğu bir grup multi milyarder, yüzeyindeki buzulların hızla eridiği Grönland'ın Disko Adası ve Nuussuaq Yarımadası'ndaki tepe ve vadilere milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor.


Grönland'da hazine avı: Milyarderler eriyen buzullara yatırım yapıyor - 2

Dünyanın en zengin isimleri, buzulların eridiği bu bölgelerde milyonlarca elektrikli araca güç sağlayacak kadar kritik madenler bulmak amacıyla Kaliforniya merkezli "Kobold Metals" ve "Bluejay Mining" isimli maden şirketlerine fon sağlıyor.


Grönland'da hazine avı: Milyarderler eriyen buzullara yatırım yapıyor - 3

Ünlü isimlerin finanse ettiği maden şirketleri buzların eridiği bölgede elektirikli araçlarda kullanılan metalleri çoktan aramaya başladı.


Grönland'da hazine avı: Milyarderler eriyen buzullara yatırım yapıyor - 4

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ NİKEL VE KOBALT YATAĞI"

Elektrikli dönüşümle yıldızı parlayan nikel, paladyum, bakır, kobalt ve platin madenlerini bulmak için çalışmalara başlayan Kobold Metals'in CEO'su Kurt House, CNN'e yaptığı açıklamada, milyarder kulübünün şirkete finansal destekte bulunduğunu doğrularken, bölgenin dünyadaki en önemli birinci veya ikinci en büyük nikel ve kobalt yatağına sahip olduğunu düşündükleri belirtti.


Grönland'da hazine avı: Milyarderler eriyen buzullara yatırım yapıyor - 5

Kobold ve Blujay'ın gömülü hazineyi aradığı yerde otuz jeolog, jeofizikçi, aşçı, pilot ve mekanikçi görev yapıyor.


Grönland'da hazine avı: Milyarderler eriyen buzullara yatırım yapıyor - 6

Ekipler, yer altının elektromanyetik alanını ölçmek ve aşağıdaki kaya katmanlarını haritalamak için toprak örnekleri, uçan insansız hava araçları ve vericili helikopterler alıyor. Gelecek yaza kadar erken bir zamanda tam olarak nerede sondaj yapılacağını belirlemek için verileri analiz etmek için yapay zeka kullanıyorlar.


Grönland'da hazine avı: Milyarderler eriyen buzullara yatırım yapıyor - 7

"KEŞİF VE MADENCİLİĞİN ÖNÜNÜ AÇACAK"

Bluejay Madencilik CEO'su Bo Moller Stensgaard, "Grönland'daki iklim değişikliklerinin sonuçlarına ve etkilerine tanık olmak endişe verici. Ancak iklim değişiklikleri genel olarak Grönland'da keşif ve madenciliği daha kolay ve daha erişilebilir hale getirdi." dedi.


Grönland'da hazine avı: Milyarderler eriyen buzullara yatırım yapıyor - 8

Stensgaard, iklim değişikliğinin denizde buzsuz kalma sürelerini uzatması nedeniyle ekiplerin ağır ekipman ve metalleri küresel pazara daha kolay sevk edebildiğini söyledi.


Grönland'da hazine avı: Milyarderler eriyen buzullara yatırım yapıyor - 9

Stensgaard, bu kritik minerallerin iklim krizinin sunduğu zorlukların üstesinden gelmek için çözüm sağlayacağını kaydetti.


Grönland'da hazine avı: Milyarderler eriyen buzullara yatırım yapıyor - 1

ABD Arktik Araştırma Komisyonu Başkanı Mike Sfraga da Grönland'da maden arama çalışmalarına ilişkin, "Bu eğilimler gelecekte de devam ettikçe, daha fazla arazinin erişilebilir hale geleceğine şüphe yok ve bu arazilerin bir kısmı maden geliştirme potansiyeli taşıyabilir." diye konuştu.


Grönland'da hazine avı: Milyarderler eriyen buzullara yatırım yapıyor - 11

BUZULLAR 20-30 YIL İÇİNDE ORTADAN KALKACAK

Bilim insanları, Grönland'da buzulların 20 ila 30 yıl içinde potansiyel olarak ortadan kalkmasını bekliyor.  Buzulların erimesiyle geriye yalnızca mevsimsel buz örtüsü kalacak.


Grönland'da hazine avı: Milyarderler eriyen buzullara yatırım yapıyor - 12

Grönland'daki buz tabakasının dünyanın en büyük ikinci buz tabakası olduğu ve şimdiden küresel deniz seviyesinin yükselmesinde en büyük katkıyı yapan unsur olduğu belirtiliyor.


Grönland'da hazine avı: Milyarderler eriyen buzullara yatırım yapıyor - 13
 
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