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Milyarderin kızının cesedi de bulundu

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İtalya'nın Sicilya adası açıklarında batan lüks yatta son kayıplar da bulundu. Dalgıçlar, 59 yaşındaki milyarder Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah'ın cansız bedenlerine ulaştı

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Milyarderin kızının cesedi de bulundu
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İtalya'nın Palermo kenti yakınlarında 56 metre uzunluğunda yelkenli bir gezi teknesi fırtına nedeniyle battı.
Arama çalışmaları sonucu denizden çıkarılan son cansız bedenlerden birinin 59 yaşındaki teknoloji girişimcisi ve milyarder Mike Lynch'e ait olduğu belirlendi.
59 yaşındaki Lynch, Palermo açıklarında şiddetli fırtınalar nedeniyle hasar gören süper yatta eşi ve 18 yaşındaki kızıyla birlikte seyahat ediyordu.
Çalışmalarda kimlikleri henüz doğrulanamayan üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
İtalya'nın kuzeyinde meydana gelen olayda ölenler arasında, cesedi geminin batmasından birkaç saat sonra bulunan yatın şefi Recaldo Thomas da var.
İngiltere'nin Bill Gates'i olarak bilinen teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in eşi Angela Bacares'ın sahibi olduğu, 10'u mürettebat toplam 22 kişinin bulunduğu 56 metrelik lüks yat, pazartesi günü Sicilya açıklarında şiddetli fırtına sırasında batmıştı.
Facianın ardından biri çocuk ve yatın sahibi Bacares dahil 15 kişi kurtarılırken, yedi kişi kaybolmuştu.
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