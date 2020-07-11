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Milyarder iş adamı Gates’ten çarpıcı aşı açıklaması

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ABD'li milyarder iş adamı Bill Gates, corona virüsü aşısının dağıtımıyla ilgili tartışmalara katıldı. Gates, "Aşıyı en yüksek teklif sunanlara verirsek, çok daha uzun ve ölümcül bir pandemi bizi bekliyor" dedi

Milyarder iş adamı Gates’ten çarpıcı aşı açıklaması
11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:23

Corona virüsü dünya çapında can almaya devam ederken, herkesin gözü kulağı aşı ve ilaç çalışmalarında. Ülkeler salgının sonunu getirecek çözüm için adeta yarışa girerken, aşının nasıl dağıtılacağıyla ilgili konu da tartışılıyor.

İlaç şirketleri klinik çalışmaları süren aşı prototipleri için ülkelerle ön anlaşmalar imzalarken, tedavinin eşit şekilde dağıtılamayacağı endişesi giderek büyüyor.

Bu tartışmalara ABD’li teknoloji devi Microsoft’un kurucusu milyarder iş adamı Bill Gates de katıldı. Uluslararası AIDS Derneği’nin düzenlediği video konferansa katılan Gates aşıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gates, aşının en yüksek teklif verene değil, en çok ihtiyaç duyan ülkelere temin edilmesi gerektiğini söyledi.

‘PANDEMİ DAHA ÖLÜMCÜL OLUR’

Gates, “Eğer ilaç ve aşıyı en çok ihtiyaç duyulan yerler yerine en yüksek teklif sunanlara verirsek, çok daha uzun ve ölümcül bir pandemi bizi bekliyor. Liderlerin bu zor kararı sadece pazar faktörlerine göre değil, eşit dağıtımı baz alarak vermesi gerekiyor” dedi.

‘ASIL SORUN DAĞITMAK’

Söz konusu duruma daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da dikkat çekmişti.

Ghebreyesus, “Asıl sorunumuz aşıyı nasıl ve ne kadar çabuk geliştireceğimiz değil. Burada önemli olan aşıyı nasıl eşit bir şekilde dünyaya dağıtacağımız. Bazıları korunurken, diğerlerinin dışarıda bırakıldığı bir dünyayı hiçbirimiz kabul edemeyiz. Başarı unsurumuz bu olmalı” ifadelerini kullanmıştı.

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