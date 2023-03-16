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Merkel tarifeli uçakla gitti

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Merkel tarifeli uçakla gitti
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Almanya'nın en ikonik liderlerinden biri olan ve kısa bir süre önce başbakanlık görevini bırakan Angela Merkel'in tatil fotoğrafları ülkede gündem oldu.
Görevi bıraktıktan sonra “sıradan bir vatandaş” gibi yaşamını sürdüren 68 yaşındaki Merkel’in tatile giderken tarifeli uçakta ekonomi sınıfında yolculuk ettiği fotoğrafları Almanya’nın çok okunan gazetelerinden Bild paylaştı.
Bild, Merkel’in Eurowings isimli havayolu şirketini tercih ettiğini ve eşi profesör Joachim Sauer ile tatil yaptığını yazdı. Çiftin İspanya’nın Kanarya Adaları’na gittiği belirtilirken, 4 yıldızlı Innside by Melia isimli bir otelde kaldığı belirtildi. Merkel’in kaldığı otelde gecelik ücretinin 162 euro olduğu da belirtildi.
Merkel’in uçağa ilk binen yolcu olduğu ve korumalar tarafından eşlik edildiği belirtildi. Merkel’in cam kenarına oturduğu, eşinin ise koridor kenarında oturduğu kaydedildi. Merkel’in bir korumasının ise birkaç sıra arkaya oturduğu duyuruldu. Uçaktaki görgü tanıkları eski başbakanın tabletiyle kitap okuduğunu, bulmaca çözdüğünü ve sandviç yediğini aktardı.
Emekli bir başbakan olarak koruma ve çalışanlarının olması için bütçesi bulunan Merkel’in şahsi harcama ve seyahatlerini ise cebinden harcaması gerekiyor.
 
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