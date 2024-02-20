banner913
banner932
Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
34 0
Narenciyeciler eylem yaptı
Narenciyeciler eylem yaptı
15 0
 
TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat’ta yapılıyor
TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı 25 Şubat’ta yapılıyor
13 0
Yeniboğaziçi’ne yeni okul
Yeniboğaziçi’ne yeni okul
91 0
YDK, Ordu’dan namağlup final vizesiyle döndü
YDK, Ordu’dan namağlup final vizesiyle döndü
18 0
En çok yağış Beylerbeyi’ne düştü
En çok yağış Beylerbeyi’ne düştü
56 0
“Siyasilere sırf düğününüze geldi diye oy vermeyin”
“Siyasilere sırf düğününüze geldi diye oy vermeyin”
23 0
banner1012

Mercedes, yaklaşık 250 bin aracını geri çağıracak

Geri çağırmadan, 2023 yılı üretimi AMG GT, C-Serisi, CLE, E-Serisi, EQE, EQS, GLC, S-Serisi ve SL modelleri etkilenecek. Yangın riskinden etkilenen araçların belirli parçaları ücretsiz değiştirilecek.

banner974
Mercedes, yaklaşık 250 bin aracını geri çağıracak
banner971
Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in, potansiyel yangın riski nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 250 bin aracını geri çağıracağı bildirildi.
Almanya Federal Motorlu Taşıtlar Dairesine göre, Mercedes-Benz, potansiyel yangın riskine karşı ihtiyati tedbir olarak 37 bini Almanya'da olmak üzere dünya çapında yaklaşık 250 bin aracını geri çağıracak.
Geri çağırmadan, Mercedes'in 2023 yılı üretimi AMG GT, C-Serisi, CLE, E-Serisi, EQE, EQS, GLC, S-Serisi ve SL modelleri etkilenecek.
Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre ise Mercedes-Benz, ihtiyati tedbir olarak söz konusu yangın riskinden etkilenen araçların belirli parçalarını ücretsiz değiştirecek.
Planlanan değişim, ekipmana bağlı olarak 2 ila 5,5 saat sürecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.