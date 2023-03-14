Merapi yanardağında hareketlilik sürüyor

Endonezya’nın Orta Cava bölgesinde bulunan Merapi yanardağında volkanik hareketlilik devam ediyor. Yetkililer, tehlike arz eden bir durumun olmadığını açıkladı.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Önleme Merkezi (CVGDM), 11 Mart’ta tekrar faaliyete geçen Merapi yanardağının 11 Mart’tan sonraki 24 saatte 54 kez kül püskürttüğünü duyurdu.

Yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamada tehlike arz eden bir durumun olmadığını, dikkatli bir şekilde günlük yaşama devam edilebileceğini duyurmuştu. Söz konusu uyarıların halihazırda geçerli olduğu ve tahliye gerektiren bir durumun yaşanmadığı vurgulandı.

13 YIL ÖNCEKİ PATLAMADA 353 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ



Merapi yanardağında, 13 yıl önce 30 Kasım’da patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu yayılan lav ve yanardağdan püsküren kül nedeniyle 353 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgeden 350 bin kişi tahliye edilmişti.



Endonezya’da 147 yanardağ bulunuyor. Bu yanardağların 76’sı aktif durumda.