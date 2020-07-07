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Melbourne’de karantina geri döndü

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Corona virüsünde ikinci dalga paniği Avustralya'da da kendisini gösterdi. Vakaların artması üzerine Melbourne'de karantina uygulaması geri döndü.

Melbourne’de karantina geri döndü

 

Corona virüsüyle mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak gösterilen Avustralya’da corona kabusu yüzünü yeniden gösterdi. Victoria eyaletinde yeni vakalarda üst üste iki gün rekor kırıldı.

Dün 127 kişiye yeni tanı koyulurken, bugün yapılan açıklamada rakamın 191 olduğu duyuruldu. Vakaların artması yetkilileri de harekete geçirdi.

6 HAFTA SÜRECEK

Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne’da karantina uygulamasının geri döneceğini açıkladı. Andrews, üçüncü seviye karantina olarak açıkladığı sürecin 6 hafta süreceğini belirtti. Karantinanın yerel saatle çarşamba günü 23.59’da başlayacağı duyuruldu.

İŞ, GIDA, SAĞLIK VE EGZERSİZ

Yeniden devreye alınan yasaklar kapsamında yalnızca gıda alışverişi, sağlık hizmetleri, egzersiz yapmak ve işe gitmek için evden çıkmaya izin verilecek.

Yetkililer Melbourne’de ihtiyaç sahipleri için yemek dağıtımı yapıyor.

 

Restoranların ve benzeri iş yerlerinin tekrar kapatılmak zorunda olduğunu ifade eden Andrews, “Eğer bu durumun üstesinden gelmezsek çok kötü şeylerin sınırındayız. Bu durumun alternatifi her şey sona ermiş gibi yapmak. Bazı Victoria vatandaşlarının yaptığı gibi” dedi.

Worldometers’ın verilerine göre Avustralya’da bugüne dek 8 bin 755 vaka ve 106 can kaybı kayıtlara geçti.

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