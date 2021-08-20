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Meksikalı seri katilin evinde 19 kişiye ait 4 bin 300'den fazla kemik kalıntısı bulundu

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Meksikalı seri katilin evinde aylardır devam eden incelemede sona yaklaşıldı. Evde şu ana kadar 4 bin 300'den fazla insan kemiği kalıntısına ulaşıldı.

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Meksikalı seri katilin evinde 19 kişiye ait 4 bin 300'den fazla kemik kalıntısı bulundu
 
 
 

Geçtiğimiz 18 Mayıs'ta tutuklanan 72 yaşındaki Andres isimli Meksikalı seri katilin evinde 20 Mayıs 2021’den beri sürdürülen incelemede sona gelindi.

Yaklaşık 20 yıldır kadın cinayeti işleyen Meksikalı seri katilin evinde sürdürülen inceleme için yargıç tarafından 20 Mayıs’ta verilen 3 aylık süre 20 Ağustos’ta doluyor. Meksika eyaleti savcılığı, zanlının evinde 4 bin 300’den fazla insan kemiği kalıntısına ulaşıldığını açıkladı. Toplamda 19 kurbana ait olduğu belirtilen kemiklerin çoğunun kadın, birinin de çocuk olabileceği bildirildi.

YEDİ AİLE ANALİZLERDEN GEÇTİ

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 7 aile genetik araştırmalara katılarak seri katilin evinde bulunan kurbanlar arasında yakınlarını bulmak için analizlerden geçti.

 

Meksika Eyaleti Başsavcısı Alejandro Gmez Snchez, dava ile ilgili olarak görevde bulunduğu süre içerisinde karşılaştığı "en dramatik ve şoke edici olay" olduğunu söyledi.

Zanlı Andres, 15 Mayıs 2021’de 34 yaşındaki Reyna Gonzalez isimli kadının kaybolması üzerine başlatılan polis aramasında şüpheli bulunarak 18 Mayıs’ta tutuklanmış ve birkaç gün sonra çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf ederek 20 yıl boyunca bir çok kadını öldürüp cansız bedenlerini yediğini ifade etmişti.

Zanlının evinde yapılan aramada kurbanlara ait kemiklerin yanı sıra kadın kıyafetleri, kadınlara ait kimlik kartları, kemikler, kafa derileri, kafatasları, palalar ve oyma testeresinin yanı sıra zanlının işlediği düşünülen 20 cinayete ilişkin ses kaydına da ulaşılmıştı.

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