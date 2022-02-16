Meksika’da gökyüzünden yüzlerce ölü kuş yağdı

Meksika'da yer alan Cuauhtémoc kentine 7 Şubat sabahı gökyüzünden yüzlerce ölü kuş yağdı. Yerel medyada ve sosyal medyada paylaşılan ürpertici görüntülerde, kentin dört bir yanına dağılan sarı başlı karatavuk ölüleri görüldü.

Meksika'nın kuzeyindeki Cuauhtémoc şehrinde yüzlerce sarı başlı karatavuk gökyüzünden gizemli bir şekilde düşerken görüntülendi. Kuşların çoğu öldü.

Bununla birlikte, hayvanların ölüm nedeni belirsizliğini koruyor ancak uzmanlar, büyük olasılıkla sürünün, avlanmak için aşağı inen yırtıcı bir kuş tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Bir güvenlik kamerasının görüntüleri, siyah bir duman bulutu gibi evlere inen göçmen kuş sürüsünü gösterdi. Ardından, şehrin sokaklarına dağılmış siyah ve sarı kuşların ölülerine ait fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

KIŞI GEÇİRMEK İÇİN MEKSİKA'YA GÖÇ EDİYORLAR

Yerel haberlere göre olay 7 Şubat sabahı meydana geldi. ABD ve Kanada'da üreyen karatavukların kışı geçirmek için Meksika’ya göç ettiği belirtildi.

Diğer taraftan, olayı ilk kez bildiren yerel gazete El Heraldo de Chihuahua'ya göre, bir veteriner, olayın altında, bölgede odun yakan ısıtıcılar, zirai kimyasallar ve soğuk hava kullanımından kaynaklanan yüksek kirlilik seviyelerinde yatabileceğini öne sürdü. Bir diğer öneri ise kuşların elektrik hatlarında dinlenirken elektrik çarpmış olmasıydı. Sosyal medyada bunun 5G teknolojisinden kaynaklanmış olabileceğine dair spekülasyonlar da vardı.

EN OLASI NEDEN YIRTICI BİR KUŞUN SÜRÜYÜ KOVALAMASI

Ancak İngiltere Ekoloji ve Hidroloji Merkezi'nden bir ekolojist olan Dr Richard Broughton, görüntülerde bir yırtıcı kuş göremese de, hayvanların ölümlerinin yırtıcı bir kuştan kaynaklandığından yüzde 99 emin olduğunu söyledi. Bir yırtıcının, karatavukları sıkıca girdabına alarak, onları yere doğru itebileceğini ve daha alçaktaki binalara veya zemine çarpmaya zorlayabiliceğini açıkladı.

Broughton, "Bu durum, alacalı veya şahin gibi bir yırtıcı kuşun sürüyü kovalamış olduğunu gösteriyor. Sürü zorla alçaltıldıkça yere çakıldılarç Başlangıçta sanki yukarıdan fışkırıyormuş gibi bir dalga halinde davrandıklarını görebilirsiniz” diye konuştu.

Öte yandan, Manchester Metropolitan Üniversitesi'nde koruma biyolojisi alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Dr Alexander Lees de Broughton ile aynı fikirde olduğunu söyledi.

Less, "Kendi adıma, tek bir videodan yola çıkarak yorum yapmak olsa da, durumun en olası nedenin sürünün yırtıcı bir yırtıcı hayvandan kaçınmak için yere çarpması olduğunu söyleyebilirim. Çevresel kirleticileri suçlamak için her zaman aceleci bir tepki var gibi görünüyor, ancak kuşların nalar ile çarpışması çok yaygın görülen bir olay. Sıkıca uçan bir sürüde, kuşlar daha geniş çevrelerini yorumlamak yerine öndeki kuşun hareketlerini takip ediyorlar, Bu nedenle bu tür olayların ara sıra olması beklenmedik bir şey değil “ dedi.

BENZER BİR DURUM 2019'DA GALLER'DE YAŞANMIŞTI

Bunun yanı sıra, Galler’e bağlı Anglesey adasında 225 sığırcık benzer bir şekilde ölmüştü. Araştırmacılar, ardından durumun yırtıcı bir kuş tarafından kaynaklandığını keşfetmişti.