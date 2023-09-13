Meksika meclisinde uzaylı cesetleri

Tam bin yaşındalar! "Bunlar bizim bir parçamız değil"

imdiye dek NASA tarafından pek çok UFO (Tanımlanamayan cisim) aracına dair görüntü paylaşılmış, uzaylılara ait olduğu iddia edilen ses dalgaları servis edilmişti.

İNSANLIK 'UZAYLILARIN VARLIĞI'NA ÇOK YAKLAŞTI İnsanlığın yüzyıllardır merak ettiği 'uzaylıların varlığı' konusunda tarihi bir gün yaşandı. Meksika’da meclis oturumunda Peru’da bulunan ve uzaylılara ait olduğu iddia edilen iki ceset kamuoyuna gösterildi.

'UZAYLI CESETLERİ' CAM FANUSTA SERGİLENDİ Ufak boyutlardaki iki "uzaylı cesedi" camlı bir kutu içerisinde gösterildi. Bilim insanlarının da katıldığı etkinlikte uzaylıların 1000 yaşında olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

RADYOKARBON TESTLERİ YAPILDI Otonom Ulusal Meksika Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, "uzaylıların" kalıntılarını incelediklerini ve radyokarbon testlerin yapıldığını açıkladı.

İNSAN GENLERİNE RASTLANMADI Açıklama yapmadan önce yemin eden bilim insanları, "DNA testi yaptık ve bu canlıların bizim gezegenimize ait olmadığını tespit ettik. Bunları bir UFO enkazından çıkarmadık. Onları madenlerde yerin altında bulduk ve fosilleşmişlerdi" dedi.

"BİZİM PARÇAMIZ DEĞİL" Araştırmaya katılan UFO uzmanı Jaime Maussan, "Bu kalıntılar bizim evrimsel sürecimizin bir parçası değil" dedi.

EL VE AYAKLARINDA 3 PARMAK OLAN MUMYALAR UZAYLI SANILMIŞTI Maussan daha önce de Peru’da bulunan 5 mumyayı analiz etmiş ve el ve ayaklarında 3 parmak olan mumyaları “uzaylı” olarak tanımlamıştı. Fakat daha sonra Maussan’ın iddiası çürütülmüş ve mumyaların bir çocuğa ait olduğu belirtilmişti.