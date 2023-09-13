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Meksika meclisinde uzaylı cesetleri

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Tam bin yaşındalar! "Bunlar bizim bir parçamız değil"

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Meksika meclisinde uzaylı cesetleri
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imdiye dek NASA tarafından pek çok UFO (Tanımlanamayan cisim) aracına dair görüntü paylaşılmış, uzaylılara ait olduğu iddia edilen ses dalgaları servis edilmişti.

Meksika'da tarihi gün! Uzaylılara ait olduğu düşünülen 1000 yıllık 2 ceset ilk kez gösterildi! - Resim : 1

İNSANLIK 'UZAYLILARIN VARLIĞI'NA ÇOK YAKLAŞTI

İnsanlığın yüzyıllardır merak ettiği 'uzaylıların varlığı' konusunda tarihi bir gün yaşandı. Meksika’da meclis oturumunda Peru’da bulunan ve uzaylılara ait olduğu iddia edilen iki ceset kamuoyuna gösterildi.

Meksika'da tarihi gün! Uzaylılara ait olduğu düşünülen 1000 yıllık 2 ceset ilk kez gösterildi! - Resim : 2

'UZAYLI CESETLERİ' CAM FANUSTA SERGİLENDİ

Ufak boyutlardaki iki "uzaylı cesedi" camlı bir kutu içerisinde gösterildi. Bilim insanlarının da katıldığı etkinlikte uzaylıların 1000 yaşında olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Meksika'da tarihi gün! Uzaylılara ait olduğu düşünülen 1000 yıllık 2 ceset ilk kez gösterildi! - Resim : 3

RADYOKARBON TESTLERİ YAPILDI

Otonom Ulusal Meksika Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, "uzaylıların" kalıntılarını incelediklerini ve radyokarbon testlerin yapıldığını açıkladı.

Meksika'da tarihi gün! Uzaylılara ait olduğu düşünülen 1000 yıllık 2 ceset ilk kez gösterildi! - Resim : 4

İNSAN GENLERİNE RASTLANMADI

Açıklama yapmadan önce yemin eden bilim insanları, "DNA testi yaptık ve bu canlıların bizim gezegenimize ait olmadığını tespit ettik. Bunları bir UFO enkazından çıkarmadık. Onları madenlerde yerin altında bulduk ve fosilleşmişlerdi" dedi.

Meksika'da tarihi gün! Uzaylılara ait olduğu düşünülen 1000 yıllık 2 ceset ilk kez gösterildi! - Resim : 5

"BİZİM PARÇAMIZ DEĞİL"

Araştırmaya katılan UFO uzmanı Jaime Maussan, "Bu kalıntılar bizim evrimsel sürecimizin bir parçası değil" dedi.

Meksika'da tarihi gün! Uzaylılara ait olduğu düşünülen 1000 yıllık 2 ceset ilk kez gösterildi! - Resim : 6

EL VE AYAKLARINDA 3 PARMAK OLAN MUMYALAR UZAYLI SANILMIŞTI

Maussan daha önce de Peru’da bulunan 5 mumyayı analiz etmiş ve el ve ayaklarında 3 parmak olan mumyaları “uzaylı” olarak tanımlamıştı. Fakat daha sonra Maussan’ın iddiası çürütülmüş ve mumyaların bir çocuğa ait olduğu belirtilmişti.

Meksika'da tarihi gün! Uzaylılara ait olduğu düşünülen 1000 yıllık 2 ceset ilk kez gösterildi! - Resim : 7

"TÜM OLASILIKLAR İNCELENMELİ"

Harvard Astronomi Anabilim Dalı Direktörü Profesör Abraham Avi Loeb de video konferans yöntemiyle etkinliğe katıldı. Loeb, "Meksika hükümeti bu bulguları bütün bilim insanlarına açmalı ve uzaylıların varlığına dair olasılıklar incelenmeli" dedi.

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