Meksika meclisinde uzaylı cesetleri

imdiye dek NASA tarafından pek çok UFO (Tanımlanamayan cisim) aracına dair görüntü paylaşılmış, uzaylılara ait olduğu iddia edilen ses dalgaları servis edilmişti.
İNSANLIK 'UZAYLILARIN VARLIĞI'NA ÇOK YAKLAŞTI
İnsanlığın yüzyıllardır merak ettiği 'uzaylıların varlığı' konusunda tarihi bir gün yaşandı. Meksika’da meclis oturumunda Peru’da bulunan ve uzaylılara ait olduğu iddia edilen iki ceset kamuoyuna gösterildi.
'UZAYLI CESETLERİ' CAM FANUSTA SERGİLENDİ
Ufak boyutlardaki iki "uzaylı cesedi" camlı bir kutu içerisinde gösterildi. Bilim insanlarının da katıldığı etkinlikte uzaylıların 1000 yaşında olduğunun tahmin edildiği belirtildi.
RADYOKARBON TESTLERİ YAPILDI
Otonom Ulusal Meksika Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, "uzaylıların" kalıntılarını incelediklerini ve radyokarbon testlerin yapıldığını açıkladı.
İNSAN GENLERİNE RASTLANMADI
Açıklama yapmadan önce yemin eden bilim insanları, "DNA testi yaptık ve bu canlıların bizim gezegenimize ait olmadığını tespit ettik. Bunları bir UFO enkazından çıkarmadık. Onları madenlerde yerin altında bulduk ve fosilleşmişlerdi" dedi.
"BİZİM PARÇAMIZ DEĞİL"
Araştırmaya katılan UFO uzmanı Jaime Maussan, "Bu kalıntılar bizim evrimsel sürecimizin bir parçası değil" dedi.
EL VE AYAKLARINDA 3 PARMAK OLAN MUMYALAR UZAYLI SANILMIŞTI
Maussan daha önce de Peru’da bulunan 5 mumyayı analiz etmiş ve el ve ayaklarında 3 parmak olan mumyaları “uzaylı” olarak tanımlamıştı. Fakat daha sonra Maussan’ın iddiası çürütülmüş ve mumyaların bir çocuğa ait olduğu belirtilmişti.
"TÜM OLASILIKLAR İNCELENMELİ"
Harvard Astronomi Anabilim Dalı Direktörü Profesör Abraham Avi Loeb de video konferans yöntemiyle etkinliğe katıldı. Loeb, "Meksika hükümeti bu bulguları bütün bilim insanlarına açmalı ve uzaylıların varlığına dair olasılıklar incelenmeli" dedi.