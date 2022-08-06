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Meksika karıştı: Otoyolda 6 ceset bulundu

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Meksika’da suç örgütlerinin vahşice uyguladığı şiddet ve infazlar bitmek bilmiyor. Meksika’nın Guerrero eyaletindeki bir otoyolda 6 cesedin tespit edildiği bildirildi.

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Meksika karıştı: Otoyolda 6 ceset bulundu
 
 
 

Meksika basınında yer alan habere göre, eyalet bağlı Quechultenango kentinin Tolixtlahuaca-Tejerias otoyolunda cesetler bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, cesetlerin 6 kişiye ait olduğunu belirledi.

İncelemede 2 kişinin boğazının kesildiği, 4 kişinin ise silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Cesetlerden 20 metre uzaklıkta ise yanmış bir kamyon bulundu.

Cansız bedenler, kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Servisine götürüldü. Eyalet savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

HÜCRE OPERASYONUNDA 13 ÖLÜ

Meksika’da polisin çete üyelerine ait bir hücreye düzenlediği operasyonda 13 kişi öldürüldü.

Meksika basınında yer alan habere göre, San Luis Potosi kentinde, bir hücreye operasyon yapan polis, çete üyeleriyle çatıştı.

Çatışmada, 3’ü kadın 13 çete üyesi öldürüldü, 3’ü polis 7 kişi yaralandı.

Helikopter destekli operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı. Polis, çeteye ait hücre yapılanmasının dağıldığını bildirdi.

Arama tarama faaliyetleri sonucunda çok sayıda cephanelik ele geçirildi. (AA)
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