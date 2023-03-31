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Meksika'da yaban arı istilası. Ölü ve yaralılar var

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Ölü ve yaralılar var, acil durum ilan edildi

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Meksika'da yaban arı istilası. Ölü ve yaralılar var
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Meksika'nın Tabasco eyaletine bağlı Teapa şehrinde, yaban arısı sürüsü insanlara saldırdı. Bir ilkokulun da içinde bulunduğu bölgede yaşanan olayın ardından Teapa şehrinde acil durum ilan edildi.

OKULLAR BOŞALTILDI

Okuldaki öğrenciler ve öğretmenler, polis ve sivil savunma ekipleri tarafından tahliye edildi. Arı sürüsünün bölgeden uzaklaştırılması ve yaralıların hastaneye sevk edilmesi için bölgede geniş çaplı çalışmalar başladı. Ekipler, arıları bölgeden uzaklaştırmak için böcek ilacı kullandı.

yaban arısı

SAĞLIK MERKEZLERİ YARALILARLA DOLDU

Arı sokması şikayetiyle Teapa şehrindeki çok sayıda sağlık merkezine başvuru yapıldı. Yaşlı 3 kişi birden fazla arı sokması şikayetiyle hastaneye sevk edildi. Yaralılar arasındaki 1 kadın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Etiketler; #arı istila
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