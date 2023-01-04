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Meksika'da cezaevinden kaçan mahkumları yakalamaya yönelik operasyonda 7 kişi öldü

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Meksika'da bir hapishanedeki isyanın ardından firar eden mahkumları bulmak için düzenlenen operasyonda 2 polis ile çete mensubu olduğu düşünülen 5 kişi öldü.

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Meksika'da cezaevinden kaçan mahkumları yakalamaya yönelik operasyonda 7 kişi öldü
Meksika'da bir hapishanedeki isyanın ardından firar eden mahkumları bulmak için düzenlenen operasyonda 2 polis ile çete mensubu olduğu düşünülen 5 kişi öldü.
BBC'nin haberine göre, Meksika'nın Chihuahua eyaletindeki bir hapishanede çıkan ve 19 kişinin ölümüne neden olan isyan ve çatışmada firar eden 30 mahkumu arama çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyon sırasında çıkan çatışmada 2 polis hayatını kaybetti, çete mensubu olduğu düşünülen 5 kişi öldürüldü.
Ölenlerin arasında firari mahkumların olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Los Mexicles çetesinin firarlardan sorumlu olduğu iddia ediliyor.
- Çete elebaşı da firariler arasında
Bu arada, firarilerin arasında Los Mexicles çetesinin elebaşı "El Neto" olarak da bilinen Ernesto Pinon de la Cruz'ın da olduğu açıklandı.
Yetkililer, El Neto ve beraberindekilerin eyalet dışına çıkmasını önlemek için ana yollar ve havaalanlarında geniş güvenlik önlemleri aldı.
33 yaşındaki El Neto, adam kaçırma ve cinayet suçları nedeniyle 14 yıldır cezaevinde bulunuyordu. Los Mexicles üyelerinin, 2010'da cezaevine nakli sırasında El Neto'yu kaçırma girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Chihuahua'daki Juarez Cezaevine bağlı 3 numaralı Devlet Sosyal Yeniden Bütünleştirme Merkezi'nde 1 Ocak'ta çıkan isyan ve çatışmada, 10 gardiyan ile 9 mahkum hayatını kaybetmişti.
Olaylarda 27 mahkumun firar ettiği duyurulmuş, ancak eyalet makamları daha sonra bu sayısının 30 olduğunu açıklamıştı.
 
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