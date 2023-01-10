banner875
banner885
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
Musk, Pfizer yöneticisinin aşı karşıtı paylaşımlar için Twitter'a yaptığı baskıyı ifşa etti
10 0
Dev Derbi Galatasaray'ın
Dev Derbi Galatasaray'ın
122 1
 
Pile, Akova’dan şen döndü
Pile, Akova’dan şen döndü
98 0
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
18 0
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
71 0
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
53 0
Aslan evinde fire vermedi
Aslan evinde fire vermedi
31 0
banner878

Mekke'de yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü

banner476

banner825
Mekke'de yağışların ardından dağlar ve ovalar yeşile büründü

Suudi Arabistan'da şiddetli yağışların ardından Mekke'deki dağlar ve ovalar yeşillendi.

Mekke Emirliği, Twitter hesabından, bölgedeki dağlardan çekilen bir görüntüyü paylaştı.

Görüntüde birkaç gündür şiddetli yağışların etkisi altındaki Mekke'nin dağ ve ovalarında yeşilin hakim olduğu gözlendi.

Suudi Arabistan'da son günlerde şiddetli yağışlar etkili oluyor. Mekke Emirliği, yağışlardan dolayı yolcuların güvenliğini sağlamak için Taif'teki El-Huda yolunun iki yönlü geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi de bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağanak nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Açıklamada, yaşamını yitirenlerden birinin Medine'de yağmur sularının doldurduğu birikintide, diğerinin ise Asir bölgesinde yer alan Zehban Vadisi'nde bir bataklıkta boğulduğu kaydedilmişti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.