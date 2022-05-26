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Maymun çiçeği virüsüyle ilgili inanılmaz iddia

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Hızla yayılan maymun çiçeği virüsünün görüldüğü ülke sayısı 20’yi aşarken yeni salgınla ilgili komplo teorileri de gündeme gelmeye başladı. Uzmanlar ise temelsiz iddialara karşı uyarılarda bulunuyor

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Maymun çiçeği virüsüyle ilgili inanılmaz iddia

 

 

 Covid-19 pandemisinde olduğu gibi maymun çiçeği virüsü salgınında da birçok komplo teorisi ve yanlış bilgi sosyal medyada tartışma yaratıyor. En fazla dile getirilen komplo teorisi, maymun çiçeği virüsünün “insan yapımı” olduğu ve laboratuvarda üretildiği iddiası oldu.

Newsweek dergisinin haberine göre ABD'li aşırı sağcı aktivist Chuck Callesto, Twitter'da, maymun çiçeği virüsünün Covid-19'un da ilk görüldüğü yer olan Çin'in Vuhan kentinde bir laboratuvardan sızdığı iddiasını ortaya attı. Callesto'nun “Vuhan Laboratuvarı geçen yıl maymun çiçeği üzerine çalışıyordu” tweet'i kısa sürede sosyal medyada yayılırken virüsün tıpkı Covid-19 gibi bu laboratuvardan sızmış olabileceği iddiası büyük ses getirdi.

“UKRAYNA’DAN SIZDIRILDI” İDDİASI

Bir başka iddia da, maymun çiçeği virüsünün modifiye edilmiş bir versiyonunun Rus işgali altındaki Ukrayna'da bulunan bir laboratuvardan sızdırıldığı yönünde. Bu sızıntının arkasında terör örgütleri olabileceği iddiası da dile getiriliyor.

Uzmanlar, bu iddiaların tümüyle asılsız olduğuna dikkat çekiyor. Glasgow Üniversitesi'nden David Robertson, laboratuvar sızıntısı teorisinin hiçbir gerçek bulguya dayanmadığını belirtti. Covid-19'un laboratuvardan sızdığı iddiasının da kanıtlanmadığını hatırlatan Robertson, “Tüm bunlar spekülasyon. Maymun çiçeği virüsünün geçmişteki bir salgınla bağlantılı olduğu çok açık” dedi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ, EŞCİNSEL HASTALIĞI MI?

 Hastalığın daha çok eşcinseller arasında görülmesi de tartışmaları alevlendirmişti. Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeğinin iddia edildiği gibi sadece eşcinsellerde görülen bir hastalık olmadığını vurgulamıştı.

Uzmanlar, “Maymun çiçeği bir eşcinsel hastalığıdır” iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve yakın temas halinde virüsün herkese bulaşabileceğini ifade ediyor.

ÖLÜMCÜL OLABİLİR

İlk olarak 1970’lerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde insanlarda görülen virüs, son 10 yılda Afrika'nın batısında büyük artış gösterdi. Hastalık, yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleriyle kendini gösteriyor, ayrıca ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden oluyor.

Çiçek hastalığı ile aynı virüs ailesinden gelen maymun çiçeği virüsü, daha az ölümcül olsa da iki türünden biri olan Kongo varyantında ölüm oranı yüzde 10’u bulabiliyor.

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