Maymun çiçeği bulaşan adamın burnu çürümeye başladı

Almanya'da yaşayan ve maymun çiçeği bulaşan bir adamın yaşadığı kabus senaryosu uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı

Almanya’da yaşayan ve ismi açıklanmayan 40 yaşındaki bir adamın maymun çiçeğine yakalandıktan sonraki hali endişe ve korku yarattı…

Daha önce teşhis edilmemiş HIV ve frengi hastalığı olduğu çıkan adama maymun çiçeği bulaştıktan sonra durumunun giderek daha da kötüye gittiği açıklandı. Alman ve İngiliz medyasında yer alan haberlerde, 40 yaşındaki adamın önce burnunda kırmızı bir noktacık belirdiği ve bundan 3 gün sonra ise burnunun renginin karardığı aktarıldı.







Bu sırada vücudunun diğer bölgelerinde de lezyonlar çıktığı belirtilirken adamın burnunun ucunun çürümeye başladığı da tespit edildi. Adamın burnundaki kırmızılığın sebebinin güneş yanığı olduğunu sandığı da belirtilirken, burnunun üzerindeki yaranın da acı verici olduğu kayıtlara geçti.

Daha önce hiç cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili bir test yapmadığını itiraf eden adam hemen hastaneye kaldırıldı. Bazı ilaçlar verilen adamın sağlık durumunun “kısmen iyileştiği” belirtildi.

Alman doktorlar, “HIV olması ve benzer hastalıkları vücudunda taşımasından dolayı bağışıklık sistemi iyice düşmüş. Bu sebeple hastalık bu kadar yoğun ve ağır geçiyor” ifadesini kullandı. Yetkililer adamın kanındaki akyuvar seviyesinin çok düşük olduğunu ve dokuların ölmeye başladığını da belirtti.