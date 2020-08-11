Mauritus'daki petrol sızıntısı sahilleri bu hale getirdi

Doğal güzellikleriyle ünlü Afrika'nın doğusunda bulunan ada ülkesi Mauritus petrol sızıntısıyla boğuşuyor.

Günler önce başlayan sızıntı dünyaca ünlü sahilleri bulunan ülkedeki doğal yaşam için tehlike oluşturuyor.

MACRON’DAN YARDIM İSTENDİ

Hint Okyanusu'nda bulunan turizm ülkesi Mauritus tarihinin en büyük ekolojik felaketiyle karşı karşıya.Ülke açıklarında karaya oturan petrol tankeri sızıntı yapmaya başlayınca binlerce ton ham petrol kıyılara aktı.Greenpeace tehlike için uyarıda bulunurken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, danışmanlık için altı kişilik bir ekibin bölgeye gönderildiğini söyledi.Mauritius Adası’nda karaya oturan petrol tankeri, sahillerinin güzelliğeyle ünlü Ada’nın sahillerine petrol sızdırmaya başlamıştı.Ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti.MV Wakashio adlı petrol tankeri, 25 Temmuz'da Mauritius Adası’ndaki bir mercan resifinde karaya oturdu.Mürettebatı tahliye edilen tankerden okyanusa ve Ada çevresine petrol sızmaya başlaması üzerine Başbakan Pravind Jugnauth, Cuma günü "çevresel acil durum" ilan etti.Başbakan, Mauritius'un "karaya oturmuş gemileri yeniden yüzdürme becerisine ve uzmanlığına sahip olmadığını" söyleyerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yardım istedi.