Maskeyi çıkaran Japonlar, saati 1180 TL’ye gülmeyi öğreniyor

Covid pandemisinde gülmeyi unuttuğunu söyleyen çok sayıda Japon, kişi başına 7700 yen (1180 TL) ödeyerek gülme dersi alıyor.
Tokyo'daki bir sanat okulunda başlayan derslerde katılımcılara gülmeye yeniden alışmaları için bir saatlik eğitim veriliyor. Dersleri başlatan Egaoiku şirketi, geçen yıldan beri gülme derslerine talebin dört kat arttığını söyledi. Şirketin müdürü Keiko Kawano, müşterilerin genelde satış odaklı işyeri çalışanları ve vatandaşlara moral vermek isteyen yerel yönetimler olduğunu söyledi.
2017'de “Hollywood gülümseme teknikleri” eğitimi vermeye başladığını anlatan Kawano, Japonların kültürel olarak Batılı toplumlara göre daha az gülümsediğini ifade ederek “Bence daha çok gülümsemeleri gerek” diye konuştu.
Öğrencilerden 20 yaşındaki Himawari Yoshida, derslerin çalışma hayatında işe yaramasını umduğunu belirterek “Yüz kaslarımı Covid sürecinde fazla kullanmamıştım, o yüzden bu iyi bir egzersiz oldu” dedi.
Japonya'da pandemi öncesinde de özellikle grip vakalarının yüksek olduğu dönemlerde maske yaygın olarak kullanılıyordu. Hükümetin maske zorunluluğunu martta kaldırmış olmasına karşın birçok Japon özellikle kalabalık alanlarda maske takmaya devam ediyor.
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