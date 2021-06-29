banner583
banner676
UKÜ ve GG kupaya yakın
UKÜ ve GG kupaya yakın
10 0
Nefes kesen maç İspanya'nın
Nefes kesen maç İspanya'nın
17 0
 
Mağusa Surları'nda yangın
Mağusa Surları'nda yangın
143 0
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
Hentbol U-16 liginde sona gelindi
20 0
Görneç Şah dayısına ağlıyor
Görneç Şah dayısına ağlıyor
716 0
Land Rover Defender'a
Land Rover Defender'a "Yılın Tasarımı" ödülü
43 0
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
Aşı öncesi ve sonrası Aspirin uyarısı
147 0
banner661
banner682

Maske takmayan başbakan yardımcısına ceza kesildi

banner476

Son haftalarda corona virüsü vakalarının tekrar tırmanışa geçtiği Avustralya'da Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, kapalı alanda maske takmadığı için 200 Avustralya doları ceza aldı

banner666
Maske takmayan başbakan yardımcısına ceza kesildi

New South Wales bölgesinde bir benzin istasyonuna giden Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, kapalı alanda maske takmadığı için 200 Avustralya doları (yaklaşık 151 ABD doları) para cezası aldı.

Avustralya Ulusal Partisi’nin de lideri olan Joyce, kendisi adına kesilen cezayı kamuoyu önünde doğruladı. Joyce, “Caltex istasyonuna gittim. Havalimanına gidiyordum ve depoyu doldurdum ve içeri girip ödeme yaptım. Fakat bu bana 200 dolara mâl oldu çünkü maske takmamıştım” dedi.

Yerel polis şikayet üzerine benzin istasyonuna gitti ve başbakan yardımcısına ceza kesti. Polis müdürü yardımcısı Gary Worbys, “Ceza kesilen şahıs polisle iş birliği yaptı ve üzgün olduğunu söyledi” dedi.

Başbakanlık yardımcısı görevini daha önce 2016-2018 yılları arasında yürüten Joyce, o dönemde cinsel saldırı suçlamaları sonrasında istifa etme kararı almıştı.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.