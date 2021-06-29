Maske takmayan başbakan yardımcısına ceza kesildi

Son haftalarda corona virüsü vakalarının tekrar tırmanışa geçtiği Avustralya'da Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, kapalı alanda maske takmadığı için 200 Avustralya doları ceza aldı

New South Wales bölgesinde bir benzin istasyonuna giden Avustralya Başbakan Yardımcısı Barnaby Joyce, kapalı alanda maske takmadığı için 200 Avustralya doları (yaklaşık 151 ABD doları) para cezası aldı.

Avustralya Ulusal Partisi’nin de lideri olan Joyce, kendisi adına kesilen cezayı kamuoyu önünde doğruladı. Joyce, “Caltex istasyonuna gittim. Havalimanına gidiyordum ve depoyu doldurdum ve içeri girip ödeme yaptım. Fakat bu bana 200 dolara mâl oldu çünkü maske takmamıştım” dedi.

Yerel polis şikayet üzerine benzin istasyonuna gitti ve başbakan yardımcısına ceza kesti. Polis müdürü yardımcısı Gary Worbys, “Ceza kesilen şahıs polisle iş birliği yaptı ve üzgün olduğunu söyledi” dedi.

Başbakanlık yardımcısı görevini daha önce 2016-2018 yılları arasında yürüten Joyce, o dönemde cinsel saldırı suçlamaları sonrasında istifa etme kararı almıştı.