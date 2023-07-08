Marketten aldığı brokolinin içinden yılan çıktı

Birleşik Krallık'ta yaşlı adamın satın aldığı brokolinin içinden yılan çıktı

Birleşik Krallık'ta yaşayan Neville Linton, Batı Midlands'taki market zinciri Aldi'den brokoli satın aldı.

Üç gün sonra satın aldığı brokoliyi pişirmek için paketinden çıkardığında ise bir gariplikle karşı karşıya kaldı.

Brokoli arasına gizlenen hayvanı ilk başta tırtıl sandığını söyleyen Linton, emin olamayınca kardeşini çağırdı.

Brokoliye göz atan 57 yaşındaki Ann-Marie Tenkanemin, hayvanın yılan olduğunu anladı.

İki kardeş ürünü hemen markete götürüp yetkililerle görüştü. Linton ve Tenkanemin, daha sonra Dudley Hayvanat Bahçesi'ne giderek yılanı bir uzmana gösterdi. Hayvanın bir merdiven yılanı olduğu anlaşıldı.

Neville Linton, "Epey korkutucuydu. Yılanlarla aram iyi değil. Brokoliyi mutfakta bırakmadığım için şanslıyım yoksa hayvan evde başıboş dolaşırdı" dedi ve ekledi:

"Kardeşim ilk başta şaka yaptı sandım ama hayvanın hareket etmeye başladığını görünce geri çekildim. Marketteki adam da epey korkmuştu."

Merdiven yılanları çoğunlukla Portekiz, İspanya, Fransa ve İtalya'nın bazı bölgelerinde bulunuyor. Bu hayvanlar tehdit altında hissettiğinde saldırganlaşabiliyor ve kötü bir koku yayabiliyor.

