Maradona’nın forması açık artırmada: 77 milyon lira

Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda Tanrı'nın eli olarak adlandırılan golü atarken giydiği forma açık artırmada satılacak



Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası’nda “Hand Of God” (Tanrı’nın eli) olarak adlandırılan golü atarken giydiği forma 4 milyon sterline (yaklaşık 77 milyon lira) satılacak.

Maradona’nın forması, Meksika’daki maçın ardından efsane oyuncu ile forma değiştiren İngiliz oyuncu Steve Hodge tarafından satılıyor.

Takımın formaları maç günü Mexico City’den satın alınmıştı. Başlama vuruşundan sadece birkaç dakika önce Arjantin amblemi dikilmiş ve oyuncu numaraları ütülenmişti.

Mexico City’deki 1986 çeyrek finali, futbol tarihinin en unutulmaz maçlarından biri olmaya devam ediyor. Maradona, Arjantin’in ilk golünü İngiltere’nin kalecisi Peter Shilton’a kural dışı bir şekilde eliyle vurduktan sonra atmıştı. İngiltere’nin itirazlarına rağmen gol geçerliliğini korudu. Hodge, istemeden topu Maradona ve Shilton’a doğru fırlattıktan sonra golün bir parçası olmuştu.

Maçın sonunda Hodge, geleneksel forma takasını Maradona ile yaptı. Oyuncu, daha sonra Maradona’nın ilk golünü hile olarak adlandıran öfkeli takım arkadaşları tarafından sert bir şekilde de eleştirilmişti.

Hodge, 35 yıldır formaya sahip olduğu için gurur duyduğunu söyledi: “Tanrı’nın Eli formasının futbol dünyası, Arjantin halkı ve İngiltere halkı için derin bir kültürel anlamı var ve eminim ki yeni sahibi dünyanın en ikonik futbol formasına sahip olmaktan büyük gurur duyacaktır.”

Maradona’nın 2020’deki ölümünün ardından Hodge, formayı satması için gelen tekliflere karşı direndi. Ancak şimdi, 20 Nisan’daki çevrimiçi bir açık artırmada Sotheby’s tarafından formayı satacak. Forma, müzayede evinin Londra ofisinde sergileniyor ve 4 milyon sterlinden (yaklaşık 77 milyon lira) fazla bir fiyata satılması bekleniyor.

Sotheby’den Brahm Wachter, bu kadar yüksek bir tahmini garanti edebilecek çok az spor eşyası olduğunu söyledi. Wachter, maçın sadece spor tarihinde değil, 20. yüzyıl tarihinde de gerçekten özel bir an olduğunu söyledi.

Daha önce de sporculara ait eşyalar rekor fiyalara açık artırmaya çıkmıştı. New York Yankees’ten Babe Ruth’un giydiği bir beyzbol topu için 5,64 milyon dolar, basketbolcu Michael Jordan’ın giydiği bir çift Nike spor ayakkabı için de 1.5 milyon dolar verilmişti.