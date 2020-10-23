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Manchester'da karantina öncesi sokaklar doldu

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İngiltere'nin Manchester kentinde üçüncü seviye kısıtlama uygulamasına saatler kala insanlar eğlenmeye çıktı. Kısıtlama nedeniyle kapanacak olan barlar son gecede dolup taştı.

Manchester'da karantina öncesi sokaklar doldu

 

 
Corona virüs salgını Avrupa ülkelerinde yeniden artışa geçti.

Manchester'da karantina öncesi sokaklar doldu - 2
Belçika, Fransa, İtalya, İspanya dahil birçok ülkede vaka rekorları kırılıyor.
Manchester'da karantina öncesi sokaklar doldu - 3
Günlük vaka sayısının 21 binin üzerine çıktığı İngiltere'de kent bazlı kısıtlamalar yapılıyor.
Manchester'da karantina öncesi sokaklar doldu - 4
Son olarak ülkenin en büyük şehirlerinden Manchester'da üçüncü seviye alarma geçildi.
Manchester'da karantina öncesi sokaklar doldu - 5
Tam karantinanın bir alt seviyesi olan üçüncü seviye karantinada barlar ve eğlence mekanlarının kapatılması gerekiyor.
Manchester'da karantina öncesi sokaklar doldu - 6
Manchester'da yaşayan eğlenceseverler kısıtlama öncesi gecede mekanlara aktı.
Manchester'da karantina öncesi sokaklar doldu - 7
Saat 12'de başlayacak kısıtlama öncesi eğlendi.
 Manchester'da karantina öncesi sokaklar doldu - 10
Polislerin nöbet tuttuğu gecede ortaya bu görüntüler çıktı.
Manchester'da karantina öncesi sokaklar doldu - 9
 
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