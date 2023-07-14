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Macron'a postayla kesik parmak gönderildi

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Fransa kaotik bir dönemden geçerken, Cumhurbaşkanı Macron'un resmi konutuna şüpheli bir kutu gönderildi. Kutudan çıkan kesik insan parmağı endişe kaynağı oldu

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Macron'a postayla kesik parmak gönderildi
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Fransa'da emeklilik yaşını yükseltme yasası ve 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası işler karıştı. Gencin öldürülmesine tepki gösteren öfkeli halk sokaklara döküldü. Birçok şehirde isyan çıkaran Fransızlar, sokakları ateşe verdi. Aşırı milliyetçi kesimin de sokaklara dökülmesiyle iki grup arasında çatışmalar yaşandı.
Ülke kriz halindeyken Elysee Sarayı'na ilginç bir kutu geldi. Macron'un resmi konutuna gelen kutunun içinde kopmuş bir insan parmağı bulundu.
Buzdolabında muhafaza edilen kesik parmak daha sonra polise teslim edildi. Parmağın ait olduğu kişinin tespit edilerek, kendisine tıbbi destek verildiği belirtildi.
Elysee Sarayı, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı. Öte yandan endişeye neden olan kutuyu gönderen kişinin sorgulandığı açıklandı.
 
 
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