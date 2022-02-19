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Macaristan seçimlerinde iki köpek aday gösterildi

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Macaristan'da şaka amaçlı kurulan İki Kuyruklu Köpek Partisi, 3 Nisan'daki parlamento seçimlerinde iki köpeği aday gösterdi

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Macaristan seçimlerinde iki köpek aday gösterildi
 
 
 
Macaristan’da 3 Nisan’da gerçekleştirilecek olan parlamento seçimlerinde, şaka amaçlı kurulan ve Facebook’ta oldukça popüler olan İki Kuyruklu Köpek Partisi, mevcut Başbakan Orban’a rakip olarak iki köpeği çıkardı. Facebook’ta geniş bir kitle kazanan İki Kuyruklu Köpek Partisi (MKKP), bulldog cinsi Huba ve labrador cinsi Rado’yu aday gösterdi.
Partinin seçim sloganı ‘Ayağa kalk ve bana oy ver’. adaylarının vaadi ise ‘daha adil bir dünya.’ Anketlere göre parti, yüzde 4’lük bir oy oranına erişebilir. 2006 yılında bedava bira, ölümsüzlük ve Mars’ta Macar restoranı gibi uçuk hedeflerle kurulan partinin kuruluş gayesi, ‘şaka.’
2019 yerel seçimlerinde parti, başkent Budapeşte’nin dört ilçesinde meclis üyeliği için yarışmıştı. Ayrıca parti, yerel seçimlerde Ferencváros ve Szombathely’de bir dizi belediye başkanı adayını desteklemişti. Seçimden sonra, yeni seçilen Ferencváros Belediye Başkanı Krisztina Baranyi, MKKP üyesi Zsuzsanna Döme’yi belediye başkan yardımcısı olarak atamıştı.
Partinin ana faaliyeti ‘sokak sanatı’ olarak öne çıkıyor. Ülkedeki kentlerin çeşitli sokaklarında, MKKP üyeleri tarafından yapılmış graffitilere rastlamak mümkün.
 
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